Były prezes PGNiG wierzy w osiągnięcie unijnego kompromisu

Wierzę w osiągnięcie kompromisu ws. unijnego budżetu, szansa na to jest całkiem realna - komentuje na swoim profilu na facebooku były minister inwestycji i rozwoju i były minister finansów Jerzy Kwieciński.

Kwieciński zamieścił w mediach społecznościowych komentarz dotyczący porozumienia w sprawie unijnego budżetu.

"Mam wrażenie, że nie jest to weto przeciw Unii, ale weto przeciw obchodzeniu w białych rękawiczkach unijnych traktatów. Polska mówi głośne +tak+ Unii Europejskiej i równie głośne +nie+ niesprawiedliwemu traktowaniu Polski i Węgier przez Unię. I dodam: co jeśli za chwilę spotka to inne państwa?" - pyta Kwieciński.

"Ale na kompromis zawsze jest dobry czas, wierzę, że i tym razem uda się go osiągnąć. Jeszcze jest czas. Wydaje się, że szansa na osiągnięcie kompromisu na rozpoczynającym się szczycie jest całkiem realna. I zdążymy wypić europejskiego szampana jeszcze w tym roku. I będzie tak jak zwykle, czyli w ostatniej chwili" - napisał.

W czwartek w Brukseli rozpoczyna się unijny szczyt, podczas którego przywódcy krajów spotkają się, by m.in. spróbować znaleźć kompromis ws. budżetu UE i rozmawiać o celach klimatycznych.

Przywódcy mają nadzieję, że unijnej "27-ce" uda się znaleźć porozumienie. Punktem wyjścia dyskusji ma być wypracowana w toku konsultacji w Warszawie, Berlinie, Budapeszcie i Brukseli propozycja kompromisu, która została zaprezentowana w Brukseli w środę.

Jak dowiedziała się PAP nieoficjalnie, większość krajów UE wyrażało zadowolenie, że udało się przełamać impas. "Wątpliwości wyrażali Duńczycy, Holendrzy, Finowie, w mniejszym stopniu Szwedzi" - poinformowało PAP źródło unijne. Polscy dyplomaci przekazali PAP w środę, że projekt kompromisu likwiduje uznaniowość w mechanizmie warunkowości dot. budżetu UE.

Polska i Węgry sprzeciwiają się rozporządzeniu dotyczącemu mechanizmu warunkowości. Kolejny wieloletni budżetu UE oraz fundusz odbudowy to razem 1,8 bln euro, z czego 750 mld to wartość funduszu odbudowy.