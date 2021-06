Były prezes PKO BP w radzie nadzorczej Polskiego Standardu Płatności

Zbigniew Jagiełło został powołany do rady nadzorczej Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu BLIK - poinformowała spółka w komunikacie. Jagiełło, to były prezes PKO BP, który to stanowisko pełnił przez 12 lat.

"Rada nadzorcza aktywnie uczestniczy w pracach nad rozwojem BLIKA - systemu płatności mobilnych unikalnego na skalę świata. Dołączenie do składu rady Zbigniewa Jagiełły to poważne wsparcie. Jesteśmy przekonani, że jego praktyczne doświadczenie, wiedza oraz inicjatywa pomogą nam w dalszym rozwoju systemu oraz jego ekspansji zagranicznej" - podkreślił cytowany w komunikacie prezes Polskiego Standardu Płatności Dariusz Mazurkiewicz.

Spółka przypomniała, że Jagiełło z bankowością i finansami związany od ponad dwudziestu pięciu lat. Przez blisko 9 lat pełnił funkcję prezesa Zarządu Pioneer Pekao TFI S.A. W globalnej strukturze Pioneer Investments nadzorował dystrybucję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). W drugiej połowie lat 90. m.in. jako wiceprezes Zarządu współtworzył PKO/Credit Suisse TFI S.A. Przez 12 lat był Prezesem Zarządu PKO Banku Polskiego. Od lat jest aktywnie zaangażowany w rozwój i promocję wysokich standardów działania rynku finansowego w Polsce.

Jak podkreślono, Jagiełło jest pomysłodawcą i współtwórcą systemu płatności mobilnych BLIK. "System powstał na bazie rozwiązania IKO stworzonego przez PKO Bank Polski w ramach unikalnego na skalę świata modelu współpracy największych banków, które zdecydowały się na budowę wspólnego, jednolitego rozwiązania dla klientów bankowości mobilnej" - zwrócono uwagę.

Jagiełło jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również Podyplomowe Studia Menedżerskie prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Uniwersytet Gdański, gdzie uzyskał tytuł Executive MBA certyfikowany przez Rotterdam School of Management, Erasmus University.

BLIK to powszechny standard płatności mobilnych. Możliwość skorzystania z BLIKA w aplikacjach bankowości mobilnej ma obecnie ponad 95 proc. wszystkich klientów krajowych instytucji płatniczych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP). Udziałowcami spółki PSP są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.

Z BLIKA mogą korzystać również klienci Getin Banku, Banku Pekao S.A, BNP Paribas, Credit Agricole, Inteligo, Nest Banku, Banku Pocztowego, Banku Spółdzielczego w Brodnicy i banków spółdzielczych zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej, w Banku BPS i bankach spółdzielczych Grupy BPS.

7 czerwca był ostatnim dniem, kiedy Zbigniew Jagiełło był prezesem PKO BP. 11 maja br. złożył rezygnację z pełnionej funkcji i ze składu zarządu z upływem dnia zamknięcia zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego właśnie na 7 czerwca. Rezygnacja nie zawierała przyczyn jej złożenia. Jagiełło szefował PKO BP od października 2009 roku, powołany na kolejne kadencje w 2011, 2014, 2017 i 2020 roku.

