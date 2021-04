Były właściciel Colloseum ponownie stanie przed sądem

Były właściciel Konsorcjum Finansowo-Inwestycyjnego Colloseum Józef J., skazany przed kilkoma lat prawomocnie za wielomilionowe oszustwa, wkrótce ponownie stanie przed sądem. Katowicka prokuratura oskarżyła go tym razem o cztery oszustwa na kwotę ponad 600 tys. zł.

Oskarżeni odpowiedzą za popełnienie 4 przestępstw oszustwa, w związku z doprowadzeniem pokrzywdzonej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ponad 600 000 złotych. Zarzuty mają związek z umowami związanymi z obrotem wierzytelnościami.

Prowadząca działalność gospodarczą kobieta, w związku z brakiem możliwości odzyskania swych wierzytelności zawarła w 2014 roku ze spółką zarządzaną przez J. i L. m.in. umowę cesji powierniczej.

Wbrew postanowieniom umowy, przedstawiciele spółki zażądali od pokrzywdzonej wypłaty zaliczki w wysokości 94 tys. zł na poczet przyszłego wynagrodzenia. Spółka nie podjęła jednak żadnych realnych działań w celu wywiązania się z zawartej umowy.

Informację skierowaniu aktu oskarżenia, obejmującego J. oraz współpracującą z nim Katarzynę L. przekazała we wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Katowicach Marta Zawada-Dybek. Sprawę rozpozna Sąd Okręgowy w Gliwicach.



"Oskarżeni odpowiedzą za popełnienie 4 przestępstw oszustwa, w związku z doprowadzeniem pokrzywdzonej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ponad 600 000 złotych. Zarzuty mają związek z umowami związanymi z obrotem wierzytelnościami" - poinformowała prok. Zawada-Dybek.



Według ustaleń śledztwa, prowadząca działalność gospodarczą kobieta, zajmująca się dystrybucją sprzętu elektronicznego dla biznesu, w związku z brakiem możliwości odzyskania swych wierzytelności zawarła w 2014 roku ze spółką zarządzaną przez J. i L. m.in. umowę cesji powierniczej. Jak podają śledczy, wbrew postanowieniom umowy, przedstawiciele spółki zażądali od pokrzywdzonej wypłaty zaliczki w wysokości 94 tys. zł na poczet przyszłego wynagrodzenia. Pieniądze miały być zwrócone w przypadku braku skutecznego dochodzenia roszczeń.



"Spółka nie podjęła jednak żadnych realnych działań w celu wywiązania się z zawartej umowy i nie zwróciła pokrzywdzonej otrzymanej zaliczki. Jak ustalono oskarżeni wprowadzili także pokrzywdzoną w błąd co do faktycznego celu i zasadności dokonania przelewów na kwotę 56 000 złotych" - podała prokuratura.



Jak dodali śledczy, w kwietniu 2015 roku pokrzywdzona zawarła z tą samą spółką dwie umowy cesji wierzytelności, jednak pomimo postanowień umowy nie zostały uregulowane należności z tytułu cesji. "Jak wynika z przeprowadzonych dowodów, już w chwili zawarcia umowy cesji spółka zarządzana przez oskarżonych nie była w stanie uregulować należności. Pokrzywdzona została wprowadzona przez Józefa J. i Katarzynę L. w błąd co do zamiaru i realnej możliwości wywiązania się z umowy i doprowadzona do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 454 000 złotych" - poinformowała Zawada-Dybek.



Józef J. i Katarzyna L. zostali zatrzymani 9 lutego br. Nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i złożyli wyjaśnienia, które - jak podaje prokuratura - są sprzeczne ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym. J. został aresztowany. Wobec L. stosowane jest poręczenie majątkowe w wysokości 20 tys. zł. Za zarzucane im przestępstwa - oszustwa dotyczące mienia znacznej wartości - grozi do 10 lat więzienia.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl