Bytom: Grupa Arche kupiła EC Szombierki

Grupa Arche nabyła monumentalną zabytkową Elektrociepłownię Szombierki w Bytomiu – potwierdziła w czwartek PAP rzeczniczka bytomskiego magistratu Małgorzata Węgiel-Wnuk. Firma z branży nieruchomości oraz hotelarskiej zapowiedziała zabezpieczenie w tym roku obiektu.

"Otrzymaliśmy wczoraj od Pana Piotra Grochowskiego, głównego architekta Grupy Arche, potwierdzenie zakupu EC Szombierki przez Grupę" - przekazała Węgiel-Wnuk. Informację o zakupie podała też senator z Bytomia Halina Bieda. "Super wiadomość na koniec dnia. Grupa Arche zakupiła naszą industrialną perełkę. Trzymamy kciuki za udaną rewitalizację" - napisała w środę wieczorem na Facebooku Bieda.

W styczniu br. prezes Grupy Arche Władysław Grochowski potwierdził podpisanie umowy przedwstępnej ze spółką, do której należała EC Szombierki. Sygnalizował wtedy, że umowa sprzedaży za 10 mln zł ma zostać zawarta do końca lipca br. Podczas marcowej konferencji prasowej w Bytomiu Grochowski potwierdził wolę zainwestowania w kompleks, mówiąc o podejściu firmy do tego typu przedsięwzięć.

"Zainteresowaliśmy się Elektrociepłownią Szombierki kilka lat temu. Ten monumentalny obiekt wywarł na nas wrażenie, a kiedy rozpoczęła się jego degradacja, postanowiliśmy zacząć działać. Chcemy stworzyć tutaj miejsce otwarte i wielofunkcyjne, oparte na działalności kulturalno-oświatowej, ale również - jako największa sieć hotelowa - zamierzamy w znacznej części wprowadzić funkcje hotelowe w budynku biurowym i rozdzielni" - obrazował Grochowski.

Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz zwrócił na tej samej konferencji prasowej uwagę, że prócz inwestycji mieszkaniowych i hotelarskich inwestor zajmował się już rewitalizacją przestrzeni postindustrialnych. "To doświadczenie, jakim dysponuje spółka, stwarza szansę dla jednego z najpiękniejszych zabytków w Polsce, którym jest EC Szombierki" - mówił Wołosz.

Władysław Grochowski zapowiadał, że jeszcze w tym roku ruszą niezbędne prace zabezpieczające. Problemami obiektu są nieszczelne dachy, wilgoć wpływająca na destrukcję ścian wewnętrznych, a także ubytki w elewacji. Najpilniejszych napraw i zabezpieczeń wymagają budynki wieży zegarowej i hali maszyn oraz kotłowni.

W ramach rewitalizacji Elektrociepłowni Szombierki inwestor planuje dla niej nowe funkcje: edukacyjne, kulturalne, hotelowe i gastronomiczne. Jak wynikało z prezentacji Piotra Grochowskiego, w hali turbin wstępnie planowana jest sala wielofunkcyjna (pod kątem konferencji, bankietów, koncertów czy spektakli), w rozdzielni: hotel na ok. 200 pokoi, apartamenty w wieży zegarowej, restauracja, baseny i spa, w wieży węglowej: przestrzeń edukacyjna, sale wykładowe i warsztatowe, a w kotłowni: galeria sztuki, ekspozycje, przestrzeń targowa, przestrzeń edukacyjno-muzealna, foodhall i księgarnia.

Władysław Grochowski sygnalizował też, że pod kątem docelowej inwestycji Grupa Arche będzie chciała spróbować pozyskać dofinasowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji; deklarował jednak, że jeżeli to się nie powiedzie, grupa będzie miała potencjał do zapewnienia finansowania. Oszacował, że w wariancie podstawowym prace mogą kosztować 300 mln zł.

Grupa Arche powstała poprzez rozwój działającej od 1991 r. firmy deweloperskiej Arche. Łącznie firma wybudowała ponad 10 tys. domów i mieszkań. Należy też do niej 17 hoteli; część z nich to hotele historyczne: Pałac i Folwark Łochów, Hotel Tobaco w Łodzi, Zamek Janów Podlaski, Koszary Góra Kalwaria, Cukrownia Żnin i Dwór Uphagena Arche Gdańsk. Obecnie grupa kończy też prace przy adaptacji pod taką funkcję Pałacu Donnersmarcków w Siemianowicach Śląskich.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl