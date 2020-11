Bytom: Kolejni lokatorzy dawnych mieszkań zakładowych mogą wykupić lokale z bonifikatą

Kolejni lokatorzy dawnych mieszkań zakładowych, kupionych w tym roku przez samorząd Bytomia, mogą wykupić swoje lokalne z bonifikatą – podał w poniedziałek miejscowy samorząd. Jak zadeklarował, z możliwości wykupu z bonifikatą będą mogli skorzystać wszyscy najemcy.

Na początku br. władze Bytomia za 5 mln zł kupiły ponad sto dawnych mieszkań zakładowych w tym mieście. 10 lutego miasto podpisało oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu trzech budynków ponad 100 mieszkań po upadłej spółce Arrada, do której należały dawne zakładowe mieszkania firmy Orzeł Biały.

Tym samym za 5 mln zł gmina Bytom stała się właścicielem tych nieruchomości. Na finalizację transakcji czekało kilkuset mieszkańców miasta - lokatorów sprzedanych wcześniej prywatnemu właścicielowi mieszkań. Lokale te, po wykupie przez miasto, weszły w zasób spółki Bytomskie Mieszkania.

Chodzi o 101 mieszkań i trzy budynki, których ostatnim właścicielem była spółka Arrada. Po jej upadłości w 2015 r. mieszkaniami zarządzał syndyk, który ogłosił przetarg na ich sprzedaż. Miała je kupić za 5 mln zł osoba prywatna, jednak do 30 dni po podpisaniu przez nowego inwestora umowy gmina miała prawo pierwokupu, z którego - na wniosek wielu mieszkańców - zdecydowała się skorzystać, zapowiadając w dalszej kolejności chęć odsprzedaży lokali ich najemcom.

"Sukcesywnie będziemy kierować oferty do kolejnych mieszkańców, którzy będą chcieli wykupić lokale po upadłej spółce Arrada" - powiedział cytowany w poniedziałkowej informacji miasta jego prezydent Mariusz Wołosz. "Dzisiaj na sesji podjęliśmy kolejną uchwałę, dzięki której miasto może rozpocząć procedurę bezprzetargowego zbycia lokali zainteresowanym mieszkańcom" - dodał.

Z bonifikaty, jaką oferuje miasto, będzie mogło skorzystać kolejnych już 8 lokatorów, którzy są najemcami i posiadają umowy najmu na czas nieoznaczony. Są to mieszkańcy lokali przy ul. Siemianowickiej, Jana Cybisa, Józefa Chełmońskiego oraz Piotra Woźniaka, do których zostaną skierowane oferty wykupu. Procentową wartość bonifikaty określono dla każdego lokalu oddzielnie.

Miasto zapewniło, że Bytomskie Mieszkania pracują nad uregulowaniem kwestii umów kolejnych lokali, tak aby następni mieszkańcy mogli skorzystać z bonifikaty w 2021 r. Lokale, które nie zostaną wykupione, staną się własnością spółki ZBM-TBS w Bytomiu. Podczas wcześniejszych spotkań informacyjnych wolę wykupu deklarowało dwie trzecie ich najemców.

Wcześniej również samorząd sąsiadujących z Bytomiem Piekar Śląskich zdecydował o wykupieniu za ok. 27 mln zł kilkudziesięciu dawnych budynków zakładowych, należących wcześniej do firmy Arrada. Uchroniło to lokatorów ponad 800 mieszkań w dzielnicy Brzeziny Śląskie przed skutkami wykupu nieruchomości przez prywatnego inwestora.

Przed laty były to mieszkania należące do dawnych zakładów górniczo-hutniczych Orzeł Biały, później zostały wykupione przez prywatną firmę. Ostatnim właścicielem była wrocławska spółka Arrada, która przez wiele miesięcy nie odprowadzała należności za obsługę mediów, choć lokatorzy regularnie opłacali czynsze. Ostatecznie sąd ogłosił upadłość Arrady.