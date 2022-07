Bytom: Podpisano umowę na modernizację infrastruktury tramwajowej od centrum miasta do Stroszka

W ciągu najbliższych 14 miesięcy ma zostać zmodernizowana infrastruktura tramwajowa pomiędzy centrum Bytomia a zajezdnią w dzielnicy Stroszek. Koszt zadania, w ramach którego powstanie 14 km nowych torów, to niemal 72 mln zł netto (ponad 88,5 mln zł brutto).

We wtorek w bytomskim magistracie spółka Tramwaje Śląskie podpisała umowę z generalnym wykonawcą prac - konsorcjum firm: Contraxim Sp. z o.o. z Zielonej Góry i PPHU Dabud Sp.z o.o. z Chorzowa. To jedna z kluczowych inwestycji w infrastrukturę tramwajową w tej części Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM).

Prezes spółki Tramwaje Śląskie Bolesław Knapik zaznaczył, że dzięki tym pracom zostanie gruntownie odnowiony wyeksploatowany dziś szlak tramwajowy prowadzący z zajezdni w Bytomiu-Stroszku w kierunku centrum Bytomia.

"Zakres prac jest bardzo duży, bo dotyczy nie tylko modernizacji torowiska, ale również sieci trakcyjnej. To 14 km toru pojedynczego, czyli 7 km trasy" - zaznaczył prezes.

W ramach zadania powstaną także nowe przejazdy drogowo-tramwajowe i zostanie zlikwidowany obecnie jednotorowy, stumetrowy fragment torów przy Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego, powstanie natomiast linia dwutorowa. Dzięki poprawie jakości torowiska i likwidacji jednotorowego odcinka skróci się czas przejazdu - wskazano.

Prezes Knapik wyraził nadzieję, że prace będą postępować w dobrym tempie. Zaznaczył, że jak zawsze przy realizacji tego typu inwestycji pasażerowie muszą być przygotowani na duże zmiany w rozkładzie jazdy i kursowaniu linii tramwajowych. M.in. linia nr 7 zostanie zawieszona, w związku z czym linia nr 6 zmieni przebieg - będzie kursowała z Katowic do pl. Sikorskiego w Bytomiu, a stamtąd - po trasie linii nr 7 - do Chorzowa Batorego. Zawieszone zostaną także linie: 36, 40 i 49, a zajezdnia w Stroszku będzie obsługiwała linię tymczasową nr 39 prowadzącą do szkoły medycznej.

Wiceprezydent Bytomia Michał Bieda, w obecności którego podpisano umowę, podkreślił, że przebudowa infrastruktury tramwajowej od skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich z ul. Sądową do zajezdni Stroszek w Bytomiu to jedna z kluczowych inwestycji, jaka zostanie zrealizowana w jego mieście.

"Na tym odcinku kursuje jedna z najważniejszych linii tramwajowych w Metropolii, która łączy dwa duże osiedla w naszym mieście z centrum, ale również umożliwia bytomianom dojazd do pracy, szkół czy obiektów handlowych w Chorzowie i Katowicach" - wskazał.

Bieda zaznaczył, że zmodernizowane torowisko tramwajowe nie tylko sprawi, że przejazdy na trasie od Stroszka do centrum Bytomia staną się krótsze, ale zastosowana technologia przebudowy torowiska wpłynie na zmniejszenie poziomu hałasu w sąsiedztwie mieszkań bytomian.

"Ponadto dzięki inwestycji poprawi się też jakość taboru kursującego na tym odcinku linii tramwajowej a przebudowane przystanki zwiększą komfort jazdy osobom starszym oraz z niepełnosprawnościami" - dodał wiceprezydent. Przypomniał, że to kolejna inwestycja tramwajowa realizowana w mieście.

Przedmiotem podpisanej we wtorek umowy jest wykonanie robót budowlanych dla zadania "Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Centrum Bytomia od skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich z ul. Sądową do Zajezdni Stroszek" w ramach "Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.

Zgodnie z zapisami umowy generalny wykonawca ma 14 miesięcy na realizację całego zadania. Prace powinny się zakończyć do 29 sierpnia 2023 roku.

Przebudowa obejmie odcinek ok. 14 tys. m toru pojedynczego, który jest torowiskiem wydzielonym. Przeznaczony do modernizacji odcinek jest linią niemal w całości dwutorową. Jedynie przy Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego linia na nieco ponad stumetrowym fragmencie jest jednotorowa i w ramach inwestycji zostanie zastąpiona linią dwutorową.

Odcinek przeznaczony do przebudowy obejmuje torowisko wzdłuż ulic: Tarnogórskiej, Strzelców Bytomskich oraz Władysława Łokietka wraz z pętlą tramwajową przy zajezdni Stroszek. W ramach inwestycji dwutorowa linia tramwajowa wybudowana zostanie w technologii klasycznej na podkładach strunobetonowych, zaś przejazdy torowo-drogowe i przejścia przez torowisko powstaną z użyciem prefabrykowanych płyt torowych. Przebudowany zostanie układ zasilania wraz ze słupami i siecią trakcyjną. Wybudowane zostaną nowe perony tramwajowe, zamontowane elektrycznie sterowane i podgrzewane zwrotnice oraz system smarownic minimalizujący hałas.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl