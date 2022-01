Bytom: Powstał Klaster Innowacji Energetycznych

Umowę w sprawie powołania w Bytomiu Klastra Innowacji Energetycznych podpisali we wtorek prezydent miasta Mariusz Wołosz, przedstawiciele bytomskich spółek oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA.

To porozumienie lokalnych podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, dystrybucją, magazynowaniem i konsumpcją energii. Efektem współpracy członków klastra ma być stworzenie samowystarczalnego systemu energetycznego.

"Podpisanie porozumienia to duży krok Bytomia w stronę zielonej energii i nabierającego już realnych kształtów projektu pozyskiwania energii z terenów poprzemysłowych. Formuła, którą będziemy tworzyć, będzie jednak otwarta nie tylko na duże firmy, ale też na indywidualnych odbiorców. Mamy szereg możliwości, by to właśnie w Bytomiu rozpoczęła się zielona transformacja" - powiedział prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

O utworzeniu klastra energii z optymizmem mówił także prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA Janusz Michałek:"Dzięki tej inicjatywie nie tylko łatwiej ubiegać się o dofinansowanie m.in. na tworzenie źródeł OZE, ale przede wszystkim widzimy w tych działaniach duże możliwości zachęcenia nowych inwestorów, z gwarancją dostępu do zielonej energii, wytwarzanej w odpowiedzialny sposób" - podkreślił.

"Włączając się w liczne projekty tego typu, chcemy tworzyć nowe, wysokopłatne, zaawansowane ekologicznie, tzw. zielone miejsca pracy, ale również utrzymywać te, które już mamy. Jest to niezwykle ważne dla przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji obszarów pogórniczych znajdujących się w województwie śląskim" - dodał prezes Michałek.

Dokument podpisali także prezes Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Tomasz Barski i prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Henryk Dolewka.

Jak podkreślano podczas wtorkowego spotkania, inwestorzy oczekują obecnie nie tylko terenów inwestycyjnych, ale też usług, które umożliwiają dostęp do zielonej energii, wytwarzanej w odpowiedzialny sposób.

W Bytomiu wyznaczono już konkretne tereny, na których mogłyby powstać proekologiczne instalacje. To łącznie 65 hektarów, na które składają się m.in. tereny zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kamieńskiej - Brzezińskiej, ul. Strzelców Bytomskich - Magdaleny 1, ul. Dworskiej czy ul. Orzegowskiej.

