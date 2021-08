Bytom: Przez kilka tygodni – próbne uspokojenie ruchu na ul. Miarki

Od początku września na kilka tygodni samorząd Bytomia wprowadzi próbną zmianę organizacji ruchu na przelotowej ul. Miarki w centrum miasta. Jezdnia z dwóch pasów zostanie zwężona do jednego, ruch ma zostać uspokojony przez zmiany toru jazdy, pojawić ma się miejsce dla rowerzystów.

Zmiany są efektem prac zespołu Metropolitalnej Szkoły Prototypowania, zorganizowanego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Zespół w składzie ze specjalistami inżynierii ruchu, transportu publicznego, urbanistyki i rewitalizacji w czerwcu br. pracował z mieszkańcami ul. Miarki.

Ul. Miarki to południowa część układu jednokierunkowych ulic, tworzącego w zwartej zabudowie obwodnicę ścisłego śródmieścia Bytomia, którą wiedzie fragment drogi krajowej nr 94 i która jest początkiem dróg nr 11 i 79. W konsultacjach metropolitalnego zespołu mieszkańcy ul. Miarki zgłaszali potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa pieszych. Skarżyli się też na hałas, niską estetykę, brak zieleni, problemy z parkowaniem i brak przestrzeni rekreacyjnej.

Wnioski te potwierdzono badaniami. Okazało się, że średnia prędkość zdecydowanej większości pojazdów jest za wysoka, hałas przekracza normy, a we wschodniej części ulicy kierowcy często parkują nieprawidłowo. Oprócz tego, kierowcy w większości wybierają jazdę ul. Miarki, zamiast północną obwodnicą Bytomia, która umożliwia ominięcie centrum.

Efektem jest szereg zmian, które - zgodnie z wtorkową informacją bytomskiego magistratu - zostaną od września wprowadzone na ul. Miarki próbnie, na okres ok. półtora miesiąca.

Będą to: uspokojenie ruchu poprzez odgięcie toru jazdy samochodów (tzw. esowanie), zawężenie jezdni z dwóch do jednego pasa (na odcinku od gmachu poczty do budynku przy ul. Miarki 54), zwiększenie liczby miejsc parkingowych, wprowadzenie nowego przejścia dla pieszych (przy numerze 52) oraz drogi rowerowej (w większości północną stroną jezdni).

"Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu pozwoli nam przetestować wprowadzone rozwiązania i poddać je badaniom i ocenie mieszkańców. Dzięki temu dowiemy się, co o zmianach sądzą użytkownicy drogi zanim wprowadzimy docelowe rozwiązania" - powiedział cytowany we wtorkowej informacji miasta jego prezydent Mariusz Wołosz.

Zakres projektowanych zmian przedstawiono mieszkańcom na poniedziałkowym spotkaniu. Jak wynika z wtorkowej informacji padło m.in. pytanie, czy planowane jest ograniczenie na ul. Miarki ruchu samochodów ciężarowych. Miasto we wtorek podało, że aby uspokoić ruch w śródmieściu zamierza wnioskować do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o zmianę przebiegu DK94.

Mieszkańcy ul. Miarki pytali też o zintegrowanie transportu autobusowego i tramwajowego w Śródmieściu Bytomia czy o trasę jazdy autobusu M3, która biegnie przez ul. Miarki. Rozmawiali o potencjalnych lokalizacjach nowych przejść dla pieszych.

We wtorkowej informacji miasta podano, że prototypowa organizacja ruchu zakłada obserwację zachowań użytkowników drogi i dostosowanie organizacji ruchu do potrzeb i zachowań pieszych i kierowców. Na projekt zmian organizacji ruchu ul. Miarki gmina Bytom otrzymała z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 70 tys. zł dofinansowania.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja, mocą ustawy przygotowanej przez rząd specjalnie dla regionu, skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkanych przez blisko 2,3 mln osób. Wśród jej ustawowych zadań są transport publiczny jest zagospodarowanie przestrzenne.

