Bytom: Strefa Rozwoju Inwestycji i Aktywizacji Zawodowej na terenach dawnej huty

Na terenach po dawnej Hucie Bobrek w Bytomiu powstanie Strefa Rozwoju Inwestycji i Aktywizacji Zawodowej. Inwestorzy, którzy zdecydują się na ulokowanie tam swoich przedsięwzięć, będą mieli dostęp do prądu i ciepła z gazu koksowniczego z pobliskiej koksowni MMG.

W środę prezydent Bytomia Mariusz Wołosz i prezes MMG Rafał Szostok podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia Strefy. Niebawem zespół ekspertów ma opracować szczegóły przedsięwzięcia, które docelowo może objąć ok. 150 tys. m kw. gruntów między ul. Konstytucji w bytomskiej dzielnicy Bobrek a drogą krajową nr 88.

Dwie trzecie terenu należy do MMG i podmiotów współpracujących, a pozostała część do miasta. Atutem lokalizacji jest m.in. dostęp do bocznicy kolejowej przy szlaku Bytom-Gliwice.

"Po przygotowaniu terenu, w tym m.in. doprowadzeniu prądu i ciepła wytwarzanych w MMG z gazu koksowniczego, teren zostanie podzielony na działki i sprzedany inwestorom na podobnych zasadach, jak ma to miejsce w przypadku gruntów wchodzących w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" - poinformowali w środę przedstawiciele Urzędu Miasta i spółki MMG.

Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz wskazuje, że miasto potrzebuje terenów inwestycyjnych. Od momentu uruchomienia bytomskiej podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, sprzedanych zostało już 6 z 10 przygotowanych działek.

"Są inwestorzy zainteresowani kupnem kolejnych dwóch działek; lada chwila wyczerpiemy więc zasoby terenów inwestycyjnych przy ul. Hakuby. Dlatego z dużym zainteresowaniem przyjęliśmy propozycję współpracy od bytomskich przedsiębiorców, którzy mają już na koncie udaną rewitalizację terenów pohutniczych w Bobrku" - powiedział Wołosz.

Środowa uroczystość podpisania listu intencyjnego odbyła się na terenie fabryki mineralnej wełny skalnej Petralana, która współpracuje z MMG w ramach Śląskiego Holdingu Przemysłowego. Przedsiębiorstwo jest przykładem rewitalizacji terenów pohutnicznych. Fabryka zatrudnia 200 pracowników i produkuje 44 tys. ton mineralnej wełny skalnej rocznie, z czego połowa trafia na rynki zagraniczne.

Petralana i MMG ściśle ze sobą współpracują, dając zatrudnienie niemal 600 pracownikom. Rocznie MMG wytwarza 73 mln m sześc. gazu koksowniczego, wykorzystywanego w 67 proc. do produkcji energii - to ilość wystarczająca na ogrzanie baterii koksowniczej i kotłowni, a także produkcję wełny mineralnej. Po wybudowaniu układu wysokosprawnej kogeneracji MMG będzie odzyskiwać energię elektryczną i cieplną z blisko 100 proc. gazu koksowniczego, dostarczając nadwyżkę potencjalnym inwestorom w Strefie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl