Bytom szuka wykonawcy centrum przesiadkowego na placu Wolskiego

Samorząd Bytomia szuka w przetargu wykonawcy centrum przesiadkowego, które ma powstać w miejscu obecnego dworca autobusowego przy placu Wolskiego. Inwestycja ma być wykonana – przy wsparciu środków unijnych – w 24 miesiące.

Przebudowa placu Wolskiego, przy którym funkcjonują dworce autobusowy (komunikacji miejskiej) i kolejowy, planowana jest w Bytomiu od kilku lat. Miasto na początku obecnej perspektywy unijnej przygotowało dokumentację projektową inwestycji.

Jak wynika z dokumentacji przetargowej umieszczonej na stronach magistratu, do 19 marca br. czeka on na oferty firm. W jego ramach dworzec autobusowy w obecnej postaci ma zostać zastąpiony przez centrum przesiadkowe z funkcją park and ride. Wokół ma powstać nowy układ komunikacyjny.

Zgodnie z ogłoszeniem przetargowym, inwestycja obejmie m.in. budynek węzła przesiadkowego o powierzchni ok. 10 tys. m kw. - częściowo dwukondygnacyjny, a częściowo trzykondygnacyjny. Ma on mieścić m.in. parking samochodowy (na pierwszym piętrze), a także pomieszczenia obsługi podróżnych i zaplecze.

Planowana jest też przebudowa układu skrzyżowań na odcinku drogi krajowej nr 94 - od ul. Kolejowej do ul. Miarki (bez budowy planowanego w innym projekcie torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Powstańców Warszawskich). Projekt obejmuje też - w uzgodnieniu z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi - odtworzenie części przylegających obiektów kolejowych.

Inwestycja ma zostać przeprowadzona w formule "buduj". Kryteriami oceny ofert mają być: cena (60 proc.), okres gwarancji i rękojmi (30 proc.) oraz doświadczenie kierownika budowy (10 proc.). Realizację przewidziano na 24 miesiące - od podpisania umowy.

W ogłoszeniu przetargowym miasto zastrzegło, że ubiega się o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014 -2020. W razie nieprzyznania środków z RPO samorząd dopuszcza możliwość unieważnienia przetargu.

Oszacowana kilka lat temu na 112 mln zł budowa centrum przesiadkowego na Placu Wolskiego to tzw. projekt uzupełniający Gminnego Programu Rewitalizacji Bytom 2020+ (GPR).