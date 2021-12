Bytom: Tramwaje w sobotę wrócą na przebudowywaną linię w stronę Rudy Śląskiej

Kursowanie tramwajów na przebudowywanej linii wzdłuż ul. Frycza-Modrzewskiego w Bytomiu i skrzyżowaniu tej ulicy z ul. Zabrzańską przywróci od soboty spółka Tramwaje Śląskie. Prowadzone przez TŚ i bytomski samorząd prace obejmują fragment linii nr 9, łączącej Bytom m.in. z Rudą Śląską.

Przedmiotem zamówienia jest przede wszystkim przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ulicy Frycza-Modrzewskiego w dzielnicy Szombierki. Torowisko jest przebudowywane razem z siecią trakcyjną od skrzyżowania ul. Zabrzańskiej i Frycza-Modrzewskiego do ul. Młyn Szombierski - na długości około 1,3 km.

Na odcinku od ul. Zabrzańskiej do Skweru Larischa zaprojektowano torowisko dwutorowe, co oznacza, że zostało ono wydłużone w stosunku do obecnego o ponad 200 metrów. Na pozostałym odcinku torowisko pozostało jednotorowe.

Część tramwajowa zadania opiewa na ok. 10,5 mln zł netto. Nieco ponad 3 mln zł jest warta natomiast zamówiona przez miasto rozbudowa i odnowienie skrzyżowania ul. Frycza-Modrzewskiego i Zabrzańskiej do ul. ks. Włodarskiego. To miejsce, w którym zbiegają się główne śródmiejskie połączenia drogowe Bytomia, Zabrza oraz Rudy Śląskiej.

Wartą 16,8 mln zł brutto umowę z wyłonionym spośród sześciu oferentów wykonawcą - spółką Silesia Invest - podpisano w listopadzie ub. roku. Na realizację zadania w zakresie tramwajowym wykonawca ma czas do kwietnia 2022 r., a w zakresie miejskim - miał do końca września 2021 r.

Jak jednak poinformował we wtorek rzecznik TŚ Andrzej Zowada, w najbliższych dniach na zmodernizowanej linii w dzielnicy Szombierki będą prowadzone jazdy próbne, a w sobotę 18 grudnia ma zostać przywrócony ruch tramwajów linii nr 9 na terenie Bytomia.

Tramwaje przestały tam kursować 20 miesięcy temu, 18 kwietnia 2020 r., kiedy rozpoczęła się modernizacja torowiska w Rudzie Śląskiej Goduli. Wówczas trasa linii nr 9 została skrócona do pętli w Chebziu i rozpoczęła się przebudowa trasy popularnej dziewiątki po stronie rudzkiej. Modernizacja odcinka po stronie bytomskiej, biegnącego wzdłuż ul. Frycza Modrzewskiego rozpoczęła się później; później też się zakończy.

"Termin realizacji tej inwestycji określony jest na kwiecień przyszłego roku, jednak zarówno zarządowi spółki, jak i włodarzom Bytomia bardzo zależało na jak najwcześniejszym wznowieniu ruchu tramwajowego. Generalny wykonawca, firma Silesia Invest, dołożył starań, by stało się to jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia i wszystko wskazuje na to, że to się uda" - wskazał Zowada.

W tym tygodniu na zmodernizowanym odcinku, prócz jazd próbnych planowane jest wykonanie ostatnich prac koniecznych, aby móc rozpocząć obsługę liniową trasy. Pozostałe prace mają być prowadzone bez przerw w ruchu. Od 18 grudnia linia nr 9 ma kursować w relacji: Chorzów Stadion Śląski pętla zachodnia - Bytom pl. Sikorskiego. Szczegółowy rozkład jazdy będzie dostępny na stronie Zarządu Transportu Metropolitalnego.

Wartą blisko 26 mln umowę na modernizację odcinka tej samej trasy tramwajowej po stronie Rudy Śląskiej podpisano w marcu ub. roku. W ciągu roku spółka Tor-Krak przebudowała tam blisko 3 km linii, od bytomskiej granicy do wiaduktu kolejowego w dzielnicy Chebzie, wraz z budową nowej mijanki w rejonie ul. Młyn Szombierski.

TŚ prowadzą swoją część tego zadania (a także m.in. wykonały prace w Rudzie Śląskiej) w ramach projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ten unijny projekt szacowany jest na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych (ok. 1,1 mld zł brutto; przy ponad 560 mln zł unijnego dofinansowania). Zakłada remonty ok. 100 km torowisk, budowę kilku kilometrów nowych linii, zakup 55 tramwajów i kilku pojazdów specjalistycznych.

Tramwaje Śląskie są jednym z największych operatorów sieci tramwajowych w Polsce. Spółka obsługuje 28 linii w 12 miastach. Łączna długość torowisk biegnących od Zabrza na Górnym Śląsku po Dąbrowę Górniczą w Zagłębiu Dąbrowskim przekracza 340 km toru pojedynczego, w tym niespełna 30 km w zajezdniach. Codziennie w dni robocze na trasy wyjeżdża ok. 200 wozów.

