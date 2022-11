Bytom zamówił prace mające rozwiązać problem podtapiania głównej ulicy

Samorząd Bytomia zamówił prace związane z kanalizacją, które mają rozwiązać problem podtapiania podczas ulew głównej ulicy miasta - ul. Piłsudskiego. W ciągu trzech lat ma powstać pod nią zbiornik retencyjny wraz z nową kanalizacją deszczową oraz drogami i chodnikami.

Na realizację wartej prawie 45 mln zł inwestycji miasto dostało 30 mln zł dofinansowania z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Ul. Piłsudskiego to północny fragment jednokierunkowej obwodnicy ścisłego centrum Bytomia.

Jak przekazało w środę biuro prasowe bytomskiego magistratu, tego dnia Miejski Zarząd Dróg i Mostów oraz Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne podpisało umowę z konsorcjum firm: Mt-Eco z Imielina i Justmar z Chełma Śląskiego na przebudowę dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego.

"Od kilku lat przygotowujemy się do rozwiązania problemu zalewania ulicy Piłsudskiego w czasie nawalnych deszczów. Po opracowaniu raportu dotyczącego pracy kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego w czasie opadów nawalnych, wystąpiliśmy o dofinansowanie" - powiedział cytowany w informacji miasta jego prezydent Mariusz Wołosz.

Inwestycja ma zostać wykonana w dwóch etapach. Pierwszy to wykonanie dokumentacji technicznej (w ciągu roku), drugi - wykonanie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową podziemnego zbiornika retencyjnego oraz układu drogowego (w ciągu kolejnych dwóch lat).

Infrastruktura ta powstanie wzdłuż ul. Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do skrzyżowania z ul. Chrobrego. Obejmie również przebudowę tych skrzyżowań oraz ul. Matejki od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do ul. Szkolnej, a także budowę sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Piłsudskiego u Matejki.

Jak zaznaczył członek zarządu Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Marek Stajndor, każda inwestycja drogowa w tym mieście to okazja do przeprowadzenia modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Dlatego przy przebudowie ul. Piłsudskiego spółka wykona również kompleksową przebudowę tych sieci wraz z przyłączami.

"Od czasu zakończenia w 2012 r. budowy trzeciego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiornika retencyjnego podziemnego oraz układu drogowego ul. Piłsudskiego będzie największą tego typu inwestycją drogowo-kanalizacyjną w Bytomiu" - zaznaczył zastępca dyrektora ds. technicznych Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów Paweł Wittich.

Miasto wyjaśnia, że do problemów podczas ulew w rejonie ul. Piłsudskiego doprowadziły szkody górnicze. Miejsce to jest zlewnią obszaru śródmieścia, obejmującą około 500 ha. Ze względu na położenie i szkody górnicze, które przyczyniły się do znacznego obniżenia terenu, do kanalizacji deszczowej w tym rejonie spływają wody opadowe nie tylko ze ścisłego śródmieścia.

Aby móc temu przeciwdziałać, na zlecenie miasta przygotowano raport, który potwierdził poważne zagrożenie wylewami i nieefektywne działanie układu odwodnienia zlewni ul. Piłsudskiego. W raporcie stwierdzono, że w tym kierunku spływają wody opadowe między innymi z ulic: Chrobrego, Webera, Kwietniewskiego, Piekarskiej, Podgórnej, Strażackiej, Murarskiej, Żołnierza Polskiego, placów: Grunwaldzkiego i Sobieskiego, a nawet z Rynku i częściowo z ul. Korfantego.

Zgodnie z raportem system kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego odbiera wodę również z bardziej oddalonych ulic jak: Tarnogórska, Chrzanowskiego - w tym z okolic muszli koncertowej w Parku im. Franciszka Kachla - oraz ul. Olimpijskiej, gdzie znajduje się przepompownia "Kościuszko" należąca do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA.

Intensywne opady deszczu i nagromadzenie wód opadowych w jednym miejscu powoduje, że sieć kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego nie jest w stanie ich przyjąć - stąd powtarzające się lokalne podtopienia.

Inwestycja pn. "Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu" będzie realizowana ze środków budżetu miasta oraz z dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - w wysokości 30 mln zł. Łączny koszt to 44,9 mln zł.

