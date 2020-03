Bytomski szpital wdrożył nowoczesne leczenie kamieni i nowotworów nerkowych

Nowoczesne laparoskopowe metody leczenia kamieni nerkowych i usuwania nowotworów nerek wdrożył w ostatnich tygodniach Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu (Śląskie). Placówka dołączyła w ten sposób do kilkunastu takich ośrodków w kraju.

W Światowy Dzień Nerek, przypadający w drugi czwartek marca (w tym roku to 12 marca), bytomscy specjaliści przypomnieli, że chorobom nerek sprzyjają zbyt mała ilość płynów, dieta czy względy genetyczne. Podkreślili, że choroby te nieleczone, mogą prowadzić do ciężkich powikłań, wiążących się nawet z koniecznością usunięcia nerki.

Jak powiedział w czwartek specjalizujący się w schorzeniach urologicznych asystent oddziału urologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu dr Artur Pietrusa, szczególnie rozpowszechnioną chorobą nerek jest kamica nerkowa. Pacjenci codziennie z objawami m.in. ostrego bólu zgłaszają się z nią do szpitalnych oddziałów ratunkowych. W tym przypadku podstawą diagnostyki jest USG.

Lekarz przyznał, że choć pacjenci nie mają wpływu np. na rozwój nowotworów nerek (zachorowalność tu stopniowo stale rośnie), ryzyko kamicy nerkowej mogą ograniczać - poprzez przyjmowanie dużych ilości płynów, dietę (niezalecane jest nadużywanie produktów białkowych czy niektórych witamin) oraz unikanie chorób towarzyszących, jak otyłość, nadciśnienie i cukrzyca.

"Jeśli ktoś ma kamicę, trzeba zdecydować, czy wdrożyć profilaktykę jako jedyną formę, czy leczyć już objawy, a więc złogi, które odłożyły się w nerkach. Jeżeli te są duże, utrudniają odpływ moczu, powodują ból, a w efekcie zmniejsza się funkcja nerki. Kamica, blokując odpływ moczu, powoduje wodonercze, roponercze" - wymieniał Pietrusa.

Wodonercze to jedno z powikłań nieleczonej kamicy - oznacza uszkodzenie nerki z powodu utrudnionego odpływ moczu, drogi moczowe blokowane są przez kamień. Innym powikłaniem jest zakażenie dróg moczowych, któremu towarzyszy gorączka, a które może prowadzić do uszkodzenia kłębuszków nerkowych, co wiąże się z niewydolnością nerek. Nierzadko kończy się to dializami lub koniecznością przeszczepu.

Pietrusa podkreślił, że w ostatnich tygodniach w Bytomiu wdrożono zabiegi laparoskopowego usuwania narządów miąższowych układu moczowego: nerek, pęcherza i prostaty, a także przeszczepy moczowodów. "Operacje laparoskopowe to już standard w Europie; choć standardem staje się już też robotyka" - wskazał. "W Polsce traktują to jako standard wybrane ośrodki; jest ich może kilkanaście" - zastrzegł.

"Krótszy czas pobytu, mniejsze krwawienie, równie dobra radykalizacja onkologiczna: np. możliwość pozostawienia w przypadku guza, który da się usunąć, pozostałej części zdrowego miąższu; zabieg laparoskopowy jest też znacznie precyzyjniejszy, często młodzi ludzie mogą wrócić do domu z nerką" - wymienił zalety metody Pietrusa.

"Drugi dział, który propagujemy, to endoskopowe, przezskórne nefrolitotrypsje (PCNL)" - dodał. To zabieg, w którym urolog wprowadza aparat optyczny (nefroskop) do nerki przez skórę w okolicy lędźwiowej. Za pomocą urządzenia kamienie zostają w nerce skruszone i usunięte. Wykonywany w znieczuleniu ogólnym zabieg trwa około dwóch godzin. Pacjent wraca do domu zazwyczaj w drugiej dobie po zabiegu.

"Mamy przypadki pacjentów po wieloletnio zaniedbanych incydentach kamiczych, kolkowych - czasami nerkę trzeba usunąć" - przestrzegł specjalista. "Co do chorób nerek związanych z funkcją, miąższem nerek, koledzy nefrolodzy zalecają podaż płynów, dietę bezsolną i okresowe kontrole parametrów biochemicznych, które da się ocenić w zwykłym badaniu krwi" - wyjaśnił.

"Niezmiennie mówię moim pacjentom, że 50. rok życia to granica, przełom - w tym wieku już należy rozpoczynać diagnozowanie i wykonywanie badań przesiewowych" - podkreślił Pietrusa. W przypadku nerek będzie to USG, a jeżeli chodzi o inne schorzenia, równie ważne, to: kolonoskopia, rentgen płuc i okresowe badania krwi" - zasugerował.

Pietrusa zaznaczył, że profilaktyka pod kątem tzw. niewydolności nerek - innej, cichej, rozwijającej się bezobjawowo przez lata, choć siejącej spustoszenie w organizmie choroby - to spożywanie dużej ilości płynów, ale też okresowe badania kontrolne: zarówno określonych parametrów krwi, jak i badania obrazowe. Bez większego wpływu na rozwój choroby są pacjenci z torbielami nerek, bądź wadami wrodzonymi.