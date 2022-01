CA: wzrost aktywności gospodarczej napędzały popyt gospodarstw domowych i ożywienie w handlu

Dane o PKB są odzwierciedleniem wzrostu aktywności gospodarczej, napędzanego m.in. przez realizację odłożonego popytu przez gospodarstwa domowe, i ożywienia w światowym handlu – podano w komentarzu Credit Agricole (CA) do poniedziałkowych danych GUS.

Główny Urząd Statystyczny podał w poniedziałek, że według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2021 r. był realnie wyższy o 5,7 proc. w porównaniu z 2020 r. wobec spadku o 2,5 proc. w 2020 r.

"Dane o PKB są odzwierciedleniem wzrostu aktywności gospodarczej, napędzanego m.in. przez realizację odłożonego popytu przez gospodarstwa domowe, i ożywienia w światowym handlu. Jednocześnie dynamika wzrostu gospodarczego w ub.r. była podbijana przez efekty niskiej bazy związane z wybuchem pandemii COVID-19 w 2020 r." - podano w komentarzu banku Credit Agricole do danych GUS.

Według ekonomistów Credit Agricole, w IV kwartale 2021 r. realna dynamika PKB ukształtowała się na poziomie 7,2 proc. r/r wobec 5,3 proc. w III kw.

"Głównym motorem wzrostu gospodarczego w IV kw. ub. r.było spożycie prywatne (wkład równy 3,9 pkt. proc.). Dynamika konsumpcji zwiększyła się do ok. 8,0 proc. r/r w IV kw. z 4,7 proc. w III kw. Czynnikiem wspierającym konsumpcję była dobra sytuacja na rynku pracy, w tym przede wszystkim dynamiczny wzrost nominalnych wynagrodzeń. Tempo wzrostu spożycia prywatnego było dodatkowo podbijane przez efekty niskiej bazy związane z obostrzeniami (m.in. zamknięcie galerii) wprowadzonymi w IV kw. 2020 r." - stwierdzono w komentarzu banku.

Wskazano w nim, że w strukturze wzrostu gospodarczego w IV kw. na szczególną uwagę zasługuje wkład przyrostu zapasów (4,1 pkt. pkt. wobec 3,7 w III kw. 2021 r.).

"W efekcie był on najwyższy w historii dostępnych danych. Uważamy, że było to związane z dokonywaną przez przedsiębiorstwa odbudową zapasów w celu zapewnienia ciągłości produkcji w warunkach utrzymujących się wąskich gardeł w globalnych łańcuchach dostaw. Dodatkowym argumentem na rzecz zwiększania stanów magazynowych była ochrona przed spodziewanym wzrostem cen materiałów. Taką ocenę wspierają wyniki badań koniunktury PMI" - ocenili ekonomiści Credit Agricole.

Ich zdaniem wzrost gospodarczy w IV kw. zdynamizowały inwestycje, których wzrost według szacunków CA przyspieszył do ok. 12 proc. r/r wobec 9,3 proc. r/r III kw. Ekonomiści banku uważają, że wkład inwestycji do wzrostu PKB zwiększył się do ok. 2,5 pkt. proc. wobec 1,5 pkt. proc. w III kw.

"Niemniej jednak dynamika inwestycji ukształtowała się wyraźnie poniżej naszych oczekiwań (18,4 proc.). Biorąc pod uwagę dane o strukturze produkcji budowlano-montażowej za grudzień, uważamy, że źródłem negatywnego zaskoczenia były niższe inwestycje infrastrukturalne" - oceniono w komentarzu.

Dodano w nim, że skalę ożywienia w IV kw. 2021 r. ograniczał niższy wkład eksportu netto, który oszacowano na -3,3 pkt. proc. wobec -2,7 pkt. proc. w III kw. Jednocześnie wzrost konsumpcji, inwestycji i zwiększenie zapasów oddziaływało w kierunku zwiększenia dynamiki popytu krajowego (do 10,5 proc. r/r wobec 8,0 proc. w III kw.). Zdaniem ekonomistów CA, tempo wzrostu importu wyraźnie przyspieszyło w IV kw. przy negatywnie wpływających na eksport globalnych zakłóceniach w łańcuchach dostaw.

"Szybki wzrost gospodarczy w IV kw. będzie czynnikiem podbijającym średnioroczną dynamikę PKB w 2022 r. z uwagi na oddziaływanie tzw. efektu przeniesienia (carry-over effect). Jednocześnie dostrzegamy ryzyko w dół dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w 2022 r. (4,3 proc.) związane z wyraźnie niższą od naszych oczekiwań dynamiką inwestycji w IV kw. 2021 r., jak również przedłużającym się sporem na linii UE-Polska, który opóźnia uruchomienie Krajowego Planu Odbudowy" - stwierdzono w komentarzu CA.

