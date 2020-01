CAB: wartość eksportu okien i drzwi z Polski do USA wzrosła do 23,4 mln euro

Polscy producenci okien i drzwi sprzedali do USA, w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy ubiegłego roku swoje towary za 23,4 mln euro. To wzrost o 13,5 proc. w porównaniu do takiego samego okresu rok wcześniej - poinformowało w piątek Centrum Analiz Branżowych (CAB).

Jak informuje CAB, od stycznia do października 2019 r. polskie firmy sprzedały do USA same tylko okna i drzwi PCW za 9,2 mln euro, co oznacza wzrost o 19,9 proc. w porównaniu do pierwszych dziesięciu miesięcy 2018 roku. W przypadku drzwi stalowych wzrost jest jeszcze bardziej imponujący. Wyniósł on bowiem 50 proc. do poziomu 3,5 mln euro.

Według CAB sprzedaż okien i drzwi aluminiowych do USA zanotowała znacznie skromniejsze wzrosty, które wyniosły 2,4 proc. (do 3,5 mln euro). Spadki z kolei zaliczyli producenci stolarki drewnianej. Sprzedaż na poziomie 5,1 mln euro oznacza bowiem spadek o 0,5 proc.

"Niestety informacje z innych rynków zagranicznych spoza Unii Europejskiej nie napawają już takim optymizmem. (...) Po dziesięciu miesiącach 2019 roku eksport do krajów spoza UE zwiększył się jedynie o 3,3 procent do 34,9 mln euro. Gdy uwzględnimy fakt, że 60 proc. tej sprzedaży trafia do Szwajcarii oraz Norwegii, uzyskamy pełną skalę zaangażowania polskich firm z branży stolarki na innych kontynentach" - komentują analitycy z CAB.

Poziom sprzedaży w Szwajcarii na poziomie 13,1 mln euro to dokładnie ten sam wynik, co przed rokiem. Z kolei do Norwegii sprzedano stolarkę za 7,6 mln euro, to o blisko 1 mln euro mniej niż w analogicznym okresie roku 2018 r.