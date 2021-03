Calak z MFiPR o KPO: dla branży turystycznej ważna dywersyfikacja działalności i digitalizacja

Dla turystyki ważna będzie nie tylko odbudowa po pandemii, ale i dywersyfikacja działalności branży oraz digitalizacja - oceniła w poniedziałek podczas posiedzenia sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki ws. KPO dyrektor w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Renata Calak.

Krajowy Plan Odbudowy to kompleksowy dokument określający cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19. Zostały w nim zawarte propozycje reform i inwestycji, które pomogą Polsce wrócić na właściwe tory rozwoju.

Podczas poniedziałkowego posiedzenia sejmowej komisji, reprezentująca Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, dyrektor departamentu strategii Renata Calak zwróciła uwagę, że ważna będzie nie tylko odbudowa po pandemii, ale i dywersyfikacja działalności branży turystycznej. "Stawiamy na zwiększenie odporności (branży - PAP), nie tylko odbudowę" - zaznaczyła i wyjaśniła, że zwiększanie odporności ma odbywać się m.in. przez dywersyfikację działalności przedsiębiorców.

Dodała, że istotna będzie również digitalizacja branży. Jako przykład podała cyfrową rejestrację gości w hotelach, co może pozwolić na wyeliminowanie recepcji.

Calak zwróciła uwagę, że dużo dla rozwoju turystyki jest w komponencie zdrowotnym KPO, który może objąć "działania związane ze wsparciem rozwoju i modernizacji infrastruktury podmiotów leczniczych, w tym uzdrowisk".

W Polsce pieniądze w ramach KPO będą inwestowane w pięciu obszarach: odporność i konkurencyjność gospodarki - 18,6 mld zł; zielona energia i zmniejszenie energochłonności - 28,6 mld zł; transformacja cyfrowa - 13,7 mld zł; dostępność i jakość ochrony zdrowia - 19,2 mld zł; zielona i inteligentna mobilność - 27,4 mld zł.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło 26 lutego br. konsultacje KPO, które trwają do 2 kwietnia 2021 r. Do końca kwietnia br. Polska ma czas na przekazanie KPO Komisji Europejskiej. Ta z kolei będzie miała dwa miesiące na zaakceptowanie planu.

Tego typu dokument opracowuje każde z państw członkowskich UE. To podstawa do skorzystania z Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, którego wartość to 750 mld euro.

