Całkowity lockdown zatrzymał giełdę. Złoty też wyraźnie traci

Premier Mateusz Morawiecki w czwartek, 25 marca 2021 r. zapowiedział, że od 27 marca obowiązywać będę nowe obostrzenia, które dotkną m.in. handlu i usług. Nie wywołało to paniki na rynkach finansowych, ale główny indeksy giełdowy WIG20 jest najniżej od miesiąca.

Rząd wprowadził nowe obostrzenia. I tak od 27 kwietnia zamknięte będą sklepy budowlane i meblowe o powierzchni powyżej 2 tys. m kw., a w pozostałych sklepach wprowadzone zostaną nowe limity przebywających jednocześnie osób. Zamknięte zostaną też salony fryzjerskie i salony urody.Te decyzje nie wywołały paniki na rynkach finansowych. Około godziny 14.00 indeks WIG spadał o ok. 1,20 proc. a WIG20 o 1,27 proc. Spadki się jednak pogłębiały i niewykluczone, że na koniec sesji będą one większe. Konferencja premiera Morawieckiego była o 11.00. To też widać na wykresie.Na GPW spadały akcje 61,8 proc. notowany spółek, a rosły walory 21,8 proc. spółek. W przypadku 18 proc. spółek ceny akcji pozostawały bez zmian.Trudno więc mówić, że jest to jakaś paniczna reakcja giełdy na zapowiedź obostrzeń. Tym bardziej, że podobnej decyzji rządu można się było spodziewać. I giełda już ją wyceniła.O całkowitym lockdownie w Polsce mówi się jednak od dłuższego czasu, więc sytuacja na GPW od kilku tygodni nie jest najlepsza. Obecnie indeks WIG20 jest na poziomach najniższych od miesiąca, w tym czasie spadł o ok. 1,18 proc. a w ciągu ostatnich trzech miesięcy wartość tego indeksu spadła o 2,86 proc. Warto zaznaczyć, że na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy zanotował trzy widoczne odbicia, które nie zmieniły jednak całości obrazu.Około godziny 13.00 w czwartek, 25 marca w skali trzech miesięcy indeks WIG był na plusie wynoszącym 2,22 proc. W skali miesiąca plus wynosił tylko 0,09 proc.Złotówka względem dolara taniała w ciągu dnia o 0,20 proc. i za jednego dolara trzeba było już płacić 3,92 zł. Złoty słabnie jednak wobec dolara od połowy grudnia 2020 r.W podobnym stopniu - o 0,23 proc. tanieje złotówka wobec euro. Euro drożeje jednak znacznie dłużej i kosztuje 4,63 zł. A od miesiąca wyraźnie.