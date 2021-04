Całkowity pat w sporze o wycofanie Energi z giełdy

Na razie w sporze o wycofanie Energi z giełdy jest całkowity pat. Pozwy zostały złożone. Spółka pozostanie na giełdzie nie wiadomo jak długo wbrew woli PKN Orlen. Nie wiadomo czym skończą się procesy - mówi dr Marcin Śledzikowski, radca prawny/partner w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy z Wrocławia, reprezentujący część akcjonariuszy Energi.

Sąd uzależnił utrzymanie w mocy postanowienia, o zabezpieczeniu powództwa, polegającego na wstrzymaniu wykonania uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o wycofaniu Energi z giełdy od wpłacenia kaucji, bo prawdopodobnie nie był władny na etapie postępowania zabezpieczającego, z uwagi na skomplikowany stan prawny, ocenić nawet pobieżnie racji każdej ze stron, a o ile Energa wygrałaby go i zwróciła się o odszkodowanie, to wtedy kaucja zostałaby przeznaczona na sfinansowanie tych roszczeń.- Wskazana w postanowieniu sądu wysokość kaucji, czyli prawie 1,4 mln zł, to suma obciążeń finansowych związanych z byciem spółką giełdową, które Energa ponosi rocznie, a które będzie musiała ponieść w związku z posiadaniem statusu spółki publicznej.Zważyć jednak należy, że Energa w procesie wnosiła o zasądzenie przez sąd kaucji na poziomie ponad 4 mln zł. Kwota ta miała stanowić iloczyn kwoty około 1,4 mln zł oraz szacowanego czasu postępowania, które Energa określiła na około 3 lata. Na ten moment, nie jest jednak wiadome dlaczego sąd określił kaucję na takim, a nie innym poziomie, skoro Energa wnosiła o jej prawie 3 krotną wysokość.- W przypadku wniosku moich mocodawców o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Energi o wycofaniu akcji spółki z giełdy sąd na razie nie wydał postanowienia o zmianie zabezpieczenia powództwa. Niemniej można się spodziewać, że będzie miało ono analogiczne brzmienie, jak w przypadku sprawy prowadzonej w ramach projektu „Pokażmy siłę inwestorów Energa”.- Gdyby w przypadku pozwu moich mocodawców również została zasądzona kaucja na poziomie prawie 1,4 mln zł, to byłaby to wartość ponad 10 razy większa od wartości akcji Energi posiadanych przez powodów. Nie wiem, czy moi mocodawcy wpłaciliby kaucję rzędu 1,4 mln zł, ale uważam, że kaucja tej wysokości jest nieproporcjonalnie wysoka, i nie do końca wiadomo, na jakiej podstawie sąd przyjął taką wysokość, chociażby z tego powodu, że o inną kwotę wnioskowała sama Energa..- Obecnie prowadzone są dwa odrębne procesy o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Energi o wycofaniu akcji spółki z obrotu giełdowego. Gdyby doszło do połączenia tych postępowań przed wnioskiem Energi o kaucje, co zależało od sądu, ale się nie stało, wtedy byłaby jedna kaucja na całe postępowanie niezależnie od liczby powodów. Jednak są dwa postępowania, więc idzie o dwie kaucje w tej samej sprawie, co oznacza niejako jej podwojenie. Moim zdaniem należałoby połączyć postępowania o uchylenie uchwały walnego Energi o zdjęciu spółki z giełdy.- Uzasadnienia nie ma, bo z mocy prawa postanowień w tego typu sprawach, jak o zabezpieczenie powództwa, nie uzasadnia się. Omawiane postanowienie może być uzasadnione tylko na wniosek stron postępowania i pewnie do tego dojdzie, bo bez uzasadnienia trudno antycypować dlaczego sąd podjął taką, a nie inną decyzję.Było kilka możliwych scenariuszy. Sąd mógł oddalić zażalenie Energi i utrzymać postanowienie o zabezpieczeniu powództwa takie jakie było. Mógł też uchylić postanowienie o zabezpieczeniu powództwa. Zdecydował jednak uzależnić utrzymanie zabezpieczenia powództwa od wpłacenia kaucji.- Gdyby doszło do upadku zabezpieczeń polegających na wstrzymaniu wykonania uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Energi o wycofaniu spółki z giełdy, to zarząd Energi będzie mógł podejmować działania zmierzające do zrealizowania celu uchwały, czyli wycofania spółki z giełdy. To może polegać na działaniach zmierzających do wznowienia postępowania przed KNF.Moim zdaniem wycofanie Energi z giełdy jest niemożliwe z uwagi na sam fakt zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o wycofaniu spółki z giełdy, czyli do zakończenia procesów, co może potrwać wiele lat. Na wycofanie spółki z giełdy potrzebna jest zgoda KNF, a sama Energa opublikowała komunikat, z którego wynika, że KNF zawiesiła postepowanie w sprawie wycofania Energi z giełdy z powodu toczących się procesów, a nie z powodu udzielonych zabezpieczeń powództwa.- Nic mi nie wiadomo, żeby pojawiły się takie inicjatywy, ale byłyby celowe, Na razie w sporze o wycofanie Energi z giełdy jest całkowity pat. Pozwy zostały złożone. Spółka pozostanie na giełdzie, nie wiadomo jak długo wbrew woli PKN Orlen. Nie wiadomo, czym skończą się procesy.Nawet jeśli PKN Orlen przegra, to nie wiadomo, czy ponownie nie będzie dążył do zdjęcia Energi z giełdy. Ta sytuacja nie jest korzystna dla nikogo. Jesteśmy gotowi usiąść do stołu, żeby przedyskutować, co należałoby zrobić, żeby Enerdze umożliwić realizację celów bez przeszkód, ale z poszanowaniem wszystkich grup interesów, a nie tylko PKN Orlen. Procesy się zaczęły, gdyż mniejszościowi akcjonariusze nie mogą być traktowani przedmiotowo.