Calypso Fitness nie zamierza kwestionować decyzji Prezesa UOKiK o karze

Nie zamierzamy kwestionować decyzji Prezesa UOKiK - poinformowała w poniedziałek PAP firma Calypso Fitness, która została ukarana przez Urząd za porozumienie ograniczające konkurencję na rynku fitness.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował w poniedziałek, że Prezes UOKiK nałożył ponad 32 mln zł kary na największe sieci fitness za porozumienie ograniczające konkurencję. Prezes UOKiK nałożył kary na osiem firm: Bartosz Gibała Platinium, Benefit Systems, Platinium Wellness, Yes to Move (dawniej: Fitness Academy), a także Calypso Fitness i kontrolowane przez nią spółki - Baltic Fitness Center, EFC Fitness oraz Fitness MCG.

"Calypso Fitness przyznała się do naruszenia i współpracowała z organem antymonopolowym na etapie postępowania wyjaśniającego i antymonopolowego" - poinformowała PAP spółka.

Dodała, że spółki - Calypso Fitness, EFC, Fitness MCG oraz Baltic Fitness - nie zamierzają kwestionować decyzji. "Czynimy wszelkie starania, aby wyciągnąć wnioski z błędów i już nigdy nie dopuścić do takiej sytuacji w przyszłości" - podała.

Jak poinformował UOKiK, postępowanie antymonopolowe w sprawie niedozwolonych praktyk na rynku fitness zostało wszczęte w 2018 r. Prowadzone było ono przeciw 16 spółkom oraz 6 menadżerom, podejrzewanym o bezpośrednią odpowiedzialność za niedozwolone ustalenia. Dodał, że postępowanie wykazało, że niedozwolone porozumienie trwało około 5 lat, w okresie od najpóźniej 2012 do przynajmniej 2017 r.

Według UOKiK przedsiębiorcy podzielili rynek, tak aby nie konkurować ze sobą.

Chociaż postępowanie zostało wszczęte przeciw kilkunastu spółkom, to Prezes UOKiK nałożył kary na osiem firm: Bartosz Gibała Platinium, Benefit Systems, Platinium Wellness, Yes to Move (dawniej: Fitness Academy), a także Calypso Fitness i kontrolowane przez nią spółki - Baltic Fitness Center, EFC Fitness oraz Fitness MCG.

Z informacji UOKiK wynika, że pierwsze ustalenia podziałowe rozpoczęły się najpóźniej w 2012 r. między Calypso i Fabryką Formy. Najpóźniej w 2013 r. podział rynku został rozszerzony o Fitness Academy, przy czym pośrednikiem w zawarciu ustaleń był Benefit Systems. W podziale rynku zaczęło uczestniczyć również Fitness Platinium, a także Zdrofit, którego działalność "kolidowała" z działalnością sieci Calypso. Obecnie sieci Fabryka Formy, Fitness Academy oraz Zdrofit prowadzone są przez Benefit Systems, podczas gdy Fitness Platinium i Calypso działają jako odrębni przedsiębiorcy.

Prezes UOKiK zaznaczył, że kary nałożone na spółkę Calypso Fitness i kontrolowane przez nią podmioty zostały obniżone, ponieważ przedsiębiorcy współpracowali z Urzędem w ramach programu łagodzenia kar leniency. Z faktu, że Calypso Fitness zdecydowało się na współpracę z Prezesem UOKiK w wyjaśnieniu sprawy skorzystał także jego menadżer - objęcie programem łagodzenia kar spółki oznacza niższe kary również dla kadry zarządczej tej spółki.