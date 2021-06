Cannes 2021: Ponad 20 filmów, m.in. "Podwójne życie Weroniki" Krzysztofa Kieślowskiego, w sekcji Classics

Ponad 20 filmów, m.in. "Podwójne życie Weroniki" Krzysztofa Kieślowskiego, "Mulholland Drive" Davida Lyncha i "The Story of Film: a New Generation" Marka Cousinsa, znalazło się w programie Cannes Classics 74. festiwalu w Cannes. W sekcji tej prezentowane są obrazy po rekonstrukcji cyfrowej.

Festiwal w Cannes rozpocznie się we wtorek 6 lipca i potrwa do soboty 17 lipca. Zainauguruje go światowa premiera "Annette", pierwszego anglojęzycznego dzieła Leosa Caraxa. To rozgrywająca się w Los Angeles opowieść o piosenkarce i komiku stand-upowym, których życie odmieniają narodziny córki. W filmie wystąpili m.in. Marion Cotillard, Adam Driver i Simon Helberg. Obraz będzie jedną z 24 produkcji, które powalczą o główną nagrodę festiwalu - Złotą Palmę.

Ostatnio organizatorzy wydarzenia ogłosili program sekcji Cannes Classics prezentującej zrekonstruowaną cyfrowo klasykę kina. Objął on ponad 20 fabuł i dokumentów.

W programie znalazło się m.in. "Podwójne życie Weroniki" Krzysztofa Kieślowskiego, zrekonstruowane w 4K pod nadzorem operatora Sławomira Idziaka. W 1991 r. film zdobył w Cannes Nagrodę Jury Ekumenicznego oraz Nagrodę Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej (FIPRESCI). Jury konkursu głównego doceniło wówczas nagrodą dla najlepszej aktorki Irene Jacob.W sekcji Cannes Classics będzie można obejrzeć również "Mulholland Drive" Davida Lyncha, "F jak fałszerstwo" Orsona Wellesa, "List od nieznanej kobiety" Maxa Ophulsa oraz "La Drolesse" Jacquesa Doillona.

W tej części programu przedstawione zostaną także odnowione filmy dokumentalne, wśród nich "The Storms of Jeremy Thomas" i "The Story of Film: a New Generation" Marka Cousinsa, "All About Yves Montand" Yvesa Jeulanda, "Bunuel, un cineasta surrealista" Javiera Espady, a także "Flickering Ghosts of Love Gone By" Andre Bonzela.

Pełny program festiwalu jest dostępny pod adresem: https://www.festival-cannes.com/.

