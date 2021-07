Cannes 2021: Renate Reinsve i Caleb Landry Jones z nagrodami aktorskimi

Renate Reinsve i Caleb Landry Jones zostali laureatami nagród aktorskich podczas sobotniej gali zamknięcia 74. festiwalu w Cannes. Jury konkursu głównego doceniło ich za role w – kolejno – "The Worst Person in the World" i "Nitram".

W jury konkursu głównego znaleźli się: amerykański reżyser, scenarzysta i aktor Spike Lee (przewodniczący), francusko-senegalska reżyser i scenarzystka Mati Diop, kanadyjsko-francuska piosenkarka Mylene Farmer, amerykańska aktorka Maggie Gyllenhaal, austriacka reżyser i scenarzystka Jessica Hausner, francuska aktorka Mélanie Laurent, brazylijski reżyser, producent i scenarzysta Kleber Mendonça Filho, francuski aktor Tahar Rahim i południowokoreański aktor Song Kang-ho.

Po ceremonii zamknięcia imprezy publiczność obejrzy film "OSS 117: From Africa With Love" Nicolasa Bedosa. To najnowsza część przygód Huberta Bonisseura de la Bath, kryptonim OSS 117, w której zobaczymy m.in. Jeana Dujardina, Fatou N'Diaye, Pierre'a Nineya, Natachę Lindinger i zmarłego w 2020 r. Władimira Yordanoffa.

