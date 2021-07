Cannes 2021: Ryusuke Hamaguchi i Takamasa Oe nagrodzeni za scenariusz do "Drive My Car"

Ryusuke Hamaguchi i Takamasa Oe zostali uhonorowani w sobotę wieczorem podczas uroczystości zamknięcia 74. festiwalu filmowego w Cannes nagrodą za najlepszy scenariusz za "Drive My Car".

Wcześniej Nagrodę Jury otrzymał "Ahed's Knee" Nadava Lapida. Ex aequo nagrodzono "Memorię" Apichatponga Weerasethakula.

Złota Palma dla najlepszego filmu krótkometrażowego powędrowała do "All the Crows in the World" Tang Yi, a wyróżnienie - do "August Sky" Jasmin Tenucci.

Złotą Kamerą dla najlepszego kinowego debiutu reżyserskiego uhonorowano "Murinę" Antonety Alamat Kusijanovic.

Uroczystość zamknięcia 74. festiwalu w Cannes odbywa się w Grand Theatre Lumiere.

