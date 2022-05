Cannes 2022: "Triangle of Sadness" Rubena Ostlunda laureatem Złotej Palmy

"Triangle of Sadness" Rubena Ostlunda otrzymał w sobotę wieczorem Złotą Palmę 75. festiwalu filmowego w Cannes. Grand Prix uhonorowano ex aequo Lukasa Dhonta za "Close" oraz Claire Denis za "Stars at Noon".

Prócz "Triangle of Sadness" o Złotą Palmę ubiegało się 20 produkcji, wśród nich "IO" Jerzego Skolimowskiego, "Broker" Hirokazu Koreedy, "Armageddon Time" Jamesa Graya, "Tori and Lokita" Jeana-Pierre'a i Luca Dardenne oraz "Showing Up" Kelly Reichardt.

Laureatów konkursu głównego wyłoniło jury w składzie: francuski aktor Vincent Lindon (przewodniczący), brytyjska aktorka Rebecca Hall, hinduska aktorka Deepika Padukone, szwedzka aktorka Noomi Rapace oraz włoska aktorka i reżyser Jasmine Trinca, a także irański reżyser, scenarzysta i producent Asghar Farhadi, francuski reżyser, scenarzysta i aktor Ladj Ly, amerykański reżyser i scenarzysta Jeff Nichols oraz norweski reżyser i scenarzysta Joachim Trier.

