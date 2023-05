Cannes 2023: Film "Anatomy of a Fall" Justine Triet uhonorowany Złotą Palmą 76. festiwalu w Cannes

Film "Anatomy of a Fall" Justine Triet został uhonorowany Złotą Palmą podczas sobotniej gali zamknięcia 76. festiwalu w Cannes.

"Anatomy of a Fall" to opowieść o kobiecie, która zostaje oskarżona o zabójstwo męża. W rywalizacji o statuetkę obraz Triet pokonał 20 innych filmów, wśród nich "The Old Oak" Kena Loacha, "La Chimerę" Alice Rohrwacher, "Asteroid City" Wesa Andersona i "Homecoming" Catherine Corsini.

Bezpośrednio po ceremonii zakończenia festiwalu publiczność zgromadzona w Grand Theatre Lumière obejrzy animację "Elemental" Petera Sohna, wyprodukowaną przez Walt Disney Pictures i Pixar Animation Studios. Film przenosi widzów do miejsca zamieszkiwanego przez ucieleśnienia czterech żywiołów - ognia, wody, ziemi i powietrza. Na pierwszy plan wysuwa się wątek przyjaźni między ognistą, młodą Ember i wodnym, żyjącym na pełnym luzie Wade'em.

