Capgemini zatrudni blisko 600 osób - głównie w Katowicach i Krakowie

Międzynarodowa firma Capgemini, świadcząca m.in. usługi informatyczne i finansowo-księgowe, zamierza w ciągu najbliższego pół roku zwiększyć zatrudnienie o blisko 600 osób - głównie w oddziałach w Katowicach i Krakowie, ale też w innych lokalizacjach - wynika z czwartkowej informacji firmy.

Capgemini to jeden z największych inwestorów z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, który ulokował swoją działalność m.in. w Krakowie, Katowicach, Warszawie, Poznaniu i we Wrocławiu. Łącznie firma, mająca klientów w wielu krajach świata, zatrudnia obecnie w Polsce ponad 10 tys. osób.

W najbliższych miesiącach inwestor planuje zwiększenie zatrudnienia, przyjmując do pracy głównie specjalistów z obszaru operacji finansowo-księgowych, konsultingu, transformacji i finansów. Zapotrzebowanie na nowych pracowników to efekt nowego kontraktu o dużej skali, a także - jak podała w czwartek firma - następstwo dynamicznego rozwoju istniejących projektów.

"W trakcie zaplanowanej na pół roku rekrutacji firma zamierza zatrudnić łącznie 600 osób, głównie w Katowicach i Krakowie, ale nie tylko. Funkcjonujący w organizacji z powodzeniem model pracy hybrydowej to także nowe perspektywy dla kandydatów spoza głównych lokalizacji" - poinformowali przedstawiciele Capgemini w czwartkowym komunikacie.

Firma zakłada rozwój w modelu hybrydowym, stąd obecna rekrutacja jest otwarta nie tylko dla kandydatów z okolic Katowic i Krakowa, ale także z takich ośrodków, jak Opole, Warszawa, Lublin, Wrocław czy Poznań.

Kraków i Katowice należą do czołówki miast, w których międzynarodowe firmy lokują i rozwijają swoje oddziały świadczące usługi dla biznesu, a Capgemini należy do najważniejszych pracodawców tego sektora w obu ośrodkach. W Krakowie firma działa od 25 lat, zatrudniając obecnie blisko 4,3 tys. osób, natomiast w Katowicach siedziba Capgemini powstała w 2006 r.; pracuje w niej 2,3 tys. osób.

Firma szuka pracowników specjalizujących się w operacjach finansowo-księgowych oraz ekspertów z zakresu konsultingu, transformacji i finansów. Wiodącym językiem dla większości rozpoczętych w ostatnim czasie rekrutacji jest angielski, ale poszukiwane są także osoby ze znajomością m.in. języka niemieckiego, francuskiego i innych. "Ciekawostką w ramach tej rekrutacji jest zapotrzebowanie na osoby władające językiem hebrajskim" - podała spółka.

W Katowicach znajdują się dwie jednostki Capgemini: Business Services, zajmujący się obsługą procesów biznesowych i zarządzania przedsiębiorstwami będącymi klientami firmy, oraz Cloud Infrastructure Services, zapewniający wsparcie techniczne.

Firma przewiduje, że zlokalizowana w Katowicach i w Krakowie linia serwisowa Business Services, która zatrudnia już blisko 5 tys. osób, będzie w przyszłym roku nadal szybko rosnąć.

"Nasza część projektowo-konsultingowa, która zajmuje się m.in. transformacją procesów biznesowych i wdrażaniem nowych technologii, powiększy się o około 50 proc." - ocenia Capgemini. Spółka inwestuje także w obszar tzw. inteligentnej automatyzacji, zajmujący się automatyzacją procesów z zastosowaniem sztucznej inteligencji i botów.

Zatrudnione w obszarze Business Services osoby będą pracować w takich obszarach jak billing, credit management, cash applications, dispute management, collections. Capgemini szuka też liderów i menedżerów, którzy będą zarządzać zespołami i ich zadaniami.

Z ubiegłorocznych danych Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) wynika, że w 110 firmach świadczących usługi biznesowe w Katowicach i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pracuje obecnie ok. 25,8 tys. osób, z czego połowa to specjaliści IT. Najważniejszą kategorią usług świadczonych w centrach aglomeracji katowickiej są właśnie usługi informatyczne.

Sektor usług dla biznesu należy obecnie do najszybciej rozwijających się i generujących najwięcej miejsc pracy obszarów polskiej gospodarki. Liderami są: Kraków, Warszawa, Wrocław, Trójmiasto i Katowice. Wielu pracowników sektor BSS zatrudnia też w Łodzi, Poznaniu, Bydgoszczy i Toruniu, Rzeszowie, Szczecinie i Lublinie.

