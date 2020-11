Caritas Archidiecezji Gdańskiej zachęca do przygotowania świątecznych paczek dla seniorów

W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia Caritas Archidiecezji Gdańskiej organizuje akcję "Patronus seniora". Jej celem jest pomoc osobom starszym, która polega na przygotowaniu paczki. W inicjatywę mogą włączyć się osoby indywidualne, rodziny lub firmy.

"Widzimy, że do Caritas Archidiecezji Gdańskiej coraz częściej po pomoc zgłaszają się osoby starsze. Stąd nasz pomysł, by w tym roku w ramach świątecznej akcji wesprzeć seniorów. To osoby, które całe życie ciężko pracowały - w innym systemie, w innych realiach - a teraz nokautują je choroby i zniewalają ich własne ciała. Chcielibyśmy sprawić, żeby nie czuli się samotni" - powiedziała PAP Karolina Lewandowska z gdańskiego Caritas.

Wyjaśniła, że akcja polega na pomalowaniu kubka dla danego seniora, napisaniu do niego listu i przygotowaniu drobnego podarunku. W inicjatywę mogą włączyć się osoby indywidualne, rodziny, grupy znajomych lub firmy. Wystarczy napisać na adres: cwgdansk@caritas.gda.pl lub zadzwonić pod numer: 668-360-889.

"Jesteśmy po wielu godzinach rozmów telefonicznych z seniorami - na początku są dość nieufni, z czasem się ośmielają. Pytamy ich, co w życiu robili, gdzie pracowali, co lubili robić. Okazuje się, że to często bardzo ciekawi ludzie, doświadczeni przez życie i historię. W większości są to osoby 70-90 lat. Kiedy pytamy, o czym marzą, czego potrzebują, co sprawiłoby im radność, najczęściej słyszymy nieśmiało, że to ciepłe kapcie, koc, książka z dużą czcionką, kwiatek na okno. To naprawdę nie są duże rzeczy" - mówiła Lewandowska.

Listy i zapakowane prezenty należy dostarczyć do 14 grudnia do siedziby Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Gdańskiej przy ul. Jesionowej w Gdańsku. Zebrane dary trafią do seniorów przed Wigilią.