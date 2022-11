Carsmile: w kryzysie leasingobiorcy chcą m.in. stałej raty leasingu i zniesienia obowiązku wykupu pojazdu

64 proc. Polaków odczuwa pogorszenie sytuacji ekonomicznej w związku z hamowaniem gospodarki - wynika z badania zleconego przez firmę Carsmile. 51 proc. respondentów biorących udział w badaniu, chciałaby w tej sytuacji stałych rat leasingowych oraz m.in. zniesienia obowiązku wykupu pojazdu.

Z badania przeprowadzonego na zlecenie platformy Carsmile wynika, że przedsiębiorcy i konsumenci coraz bardziej odczuwają skutki pogorszenia sytuacji ekonomicznej. "64 proc. respondentów wskazało na pogorszenie, co czwarty ankietowany odpowiedział, że doświadczył konsekwencji hamowania gospodarki, a co dziesiąty, że nie ma zdania w tej kwestii" - podał Carsmile.

W sondażu zapytano również o odczucia w perspektywie nadchodzących 12 miesięcy. "46 proc. respondentów wskazało na niepewność, 30 proc. na pogorszenie sytuacji ekonomicznej, blisko co dziesiąty pytany odczuwa strach. W sumie 86 proc. badanych wykazało pesymizm co do przyszłość" - podano. Dodano, że 4 proc. myśli neutralnie o przyszłości, pozostałe 11 proc. jest optymistyczna, z czego tylko 1 proc. badanych spodziewa się w nadchodzącym roku poprawy warunków ekonomicznych.

Wśród czynników, które najbardziej doskwierają drobnym przedsiębiorcom i gospodarstwom domowym, ankietowani wymienili inflację (64 proc. badanych), wzrost rat kredytowych i leasingowych (49 proc. wskazań), co trzeci pytany wskazał na wzrost stałych opłat związanych np. z mieszkaniem i wzrost obciążeń podatkowych (26 proc.) - wynika z badania.

Autorzy badania, zwrócili uwagę, że stosunkowo nieduży odsetek respondentów przyznał się w sondażu do konieczności ograniczenia wydatków (11 proc.).

Jak zauważył prezes Carsmile Łukasz Domański, sytuacja ekonomiczna wpływa na postawy zakupowe Polaków, również te motoryzacyjne. "Co czwarty badany, musiał ostatecznie zdecydować się na auto tańsze od wcześniej planowanego. Spora grupa przyznała też, że musiała wstrzymać się z leasingiem czy zakupem nowego pojazdu" - podał.

Dodał, że potwierdzeniem trendu jest spadająca liczba zamówień sygnalizowana przez dealerów oraz spadek liczby rejestracji nowych aut względem ubiegłego roku. "Tymczasem dla większości przedsiębiorców samochód jest - obok telefonu i komputera - podstawowym narzędziem pracy, bez którego trudno wyobrazić sobie prowadzenie firmy. Z kolei w gospodarstwach domowych auto jest produktem pierwszej potrzeby, z którego ciężko jest zrezygnować nawet w trudnych warunkach ekonomicznych" - ocenił Domański.

Jak wskazał wiceprezes Carsmile Michał Knitter, w sondażu przedsiębiorcy i konsumenci zainteresowani kupnem lub wynajmem auta, odpowiadali na pytanie o to, co im utrudnia podjęcie decyzji o zakupie auta będącego w dobrym stanie technicznym. "21 proc. badanych wskazało, że przeszkodą jest zbyt wysoka rata, a 41 proc. że obawia się wzrostu raty w trakcie trwania umowy" - podał.

"Ten wynik pokazuje, że w okresie niepewności, która dotyka niemal co drugą osobę poszukującą samochodu, wysokość raty jest kwestią decydującą o tym, czy odważy się na zakup lub wynajem auta"- ocenił.

Dodał, że niepewność respondentów dotyczy również spadku swojej aktywności gospodarczej czy zawodowej w związku z kryzysem. "Może to skutkować tym, że auto będzie mniej wykorzystywane w firmie i "nie zarobi+ na ratę leasingu czy wynajmu czego obawia się 16 proc. badanych) lub też przedsiębiorca lub pracownik doświadczy spadku dochodów w efekcie czego nie będzie go stać na zapłacenie raty za samochód" - wyjaśnił. Jak zauważył badani dostrzegają też ryzyko, że auto może w ogóle przestać być potrzebne lub, że nie będzie ich stać na wykup samochodu.

Zdaniem Domańskiego, obok rosnącego pesymizmu Polaków co do przyszłości, obiektywnym czynnikiem wpływającym na decyzje o zakupie auta jest dwu cyfrowy wzrost cen nowych samochodów. "Z danych Samaru wynika, że w ciągu ostatniego roku zdrożały one średnio o 14 proc. rdr" - podał. Jak zaznaczył, wzrost kosztów produkcji i transportu aut do Polski, słaby złoty a także wzrost stóp procentowych, zwiększają całkowity koszt zakupu auta w leasingu czy kredycie.

"W tych okolicznościach ponad połowa respondentów (51 proc.) poszukujących samochodu wskazała, że do jego zakupu lub wynajmu w czasach niepewności rozwiązaniem jest stała rata przez cały okres trwania umowy. 23 proc. oczekuje gwarancji niskiej raty, podobny odsetek wskazało na rabat od dealera. 18 proc. respondentów chciałoby mieć możliwość zawieszenia rat, a co dziesiąty jej zmniejszenia, gdy auto jest rzadziej używane" - podał Domański.

Knitter dodał, że ankietowani wskazali również (po 6 proc.) na prawo do odstąpienia od wykupu auta oraz rezygnacji z umowy i zwrotu samochodu bez konsekwencji finansowych.

Według szefów Carsmile, wiele obaw nabywców samochodów można zniwelować wprowadzając zmiany w sposobie funkcjonowania rynku leasingu. "Produkt finansowy, jakim jest leasing, jest stosunkowo jednorodny. Oferta poszczególnych instytucji finansowych różni się nieznaczne, niewiele z nich proponuje na przykład stałą ratę w leasingu, czy długi okres finansowania przekraczający 5 lat" - wskazał Domański.

Dodał, że postulaty leasingobiorców zostały zebrane w inicjatywę "Leasing z Tarczą", która opiera się na trzech filarach. Niska rata dzięki wysokiemu wykupowi w maksymalnej 50 proc., zniesienia obowiązku wykupu auta oraz możliwość zwrotu pojazdu i rezygnacji z umowy w dowolnym momencie.

Jak wyjaśnił Knitter, poszukując do współpracy elastyczne spółki leasingowe gotowe dostosować usługę leasingu do obecnych oczekiwań klientów, sami napotykamy na ogromną barierę. "Tymczasem wiele narzędzi leasingodawcy mają na wyciągnięcie ręki, wystarczy po nie sięgnąć, aby umożliwić klientom zakup auta w trudnych czasach i dać im poczucie bezpieczeństwa" - wymienił.

"Tego oczekują klienci, więc warto, żeby leasingodawcy dostosowali swoje oferty do potrzeb leasingobiorców, dając im +tarczę+ ochronną, ratując przy tym cały rynek" - podkreślił Domański.

Sondaż telefoniczny na zlecenie Carsmile przeprowadziła firma Multi Contact Center w dniach 10-14 października 2022 r. wśród 102 respondentów deklarujących chęć zakupu lub wynajmu samochodu do firmy lub do domu.

