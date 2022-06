Carsmile: zelektryfikowane samochody produkowane szybciej niż modele z tradycyjnym napędem

Zelektryfikowane samochody są szybciej produkowane niż ich odpowiedniki z tradycyjnym napędem, co wynika m.in. z presji na rozwój elektromobilności - wskazuje platforma Carsmile. Dodaje, że producenci szybciej realizują też zamówienia na lepiej wyposażone modele.

Według wiceprezesa Carsmile Michała Knittera przerwy w pracach fabryk, zakłócone łańcuchy dostaw, niedobory podzespołów, skokowe zwyżki cen surowców oraz paliw - to postpandemiczny i wojenny krajobraz na rynku motoryzacyjnym.

"Jakby tego było mało, branża musi jeszcze mierzyć się z coraz ostrzejszymi wymogami UE odnośnie emisji spalin, a także przygotować się do nadchodzącego zakazu rejestracji aut z tradycyjnym napędem. Skutkuje to problemami w dostawie pojazdów do Polski i powoduje, że niektóre modele czy wersje wyposażenia są w tej chwili w ogóle niedostępne na krajowym rynku, a na inne trzeba czekać nawet rok i dłużej, pomimo galopujących cen" - ocenił.

Według eksperta większość aut z tradycyjnym napędem, które są dziś dostępne w terminie do 6-7 miesięcy, to samochody wyposażone w manualną skrzynię biegów. Oczekiwanie na nowy samochód z tradycyjnym napędem i skrzynią automatyczną wynosi około roku lub dłużej. "Jeśli kupujący chce model z automatyczną skrzynią biegów, ale nie chce czekać rok, lepiej wybrać hybrydę lub elektryka" - dodał.

Jak wyjaśnił, samochody elektryczne oraz zelektryfikowane są produkowane szybciej od swoich odpowiedników z tradycyjnym napędem. "Koncernom motoryzacyjnym zależy bowiem na promowaniu elektromobilności i pokazaniu dobrych wyników sprzedażowych" - zaznaczył.

Przypomniał, że w czerwcu Parlament Europejski ma głosować nad propozycjami KE zawartymi w programie "Fit for 55". Jednym z jego założeń jest wprowadzenie w Europie do 2035 roku zakazu rejestracji aut z silnikami spalinowymi".

W ocenie Knittera problemy z produkcją i łańcuchami dostaw powodują zmniejszenie liczby sprzedanych samochodów. Według danych ACEA, w okresie od stycznia do kwietnia br. w UE zarejestrowano 2,93 mln aut osobowych, o 14,4 proc. mniej niż przed rokiem - dodał.

"W odpowiedzi na tę sytuację koncerny motoryzacyjne próbują nadrobić utracone marże zwiększając dostępność wyższych wersji wyposażenia kosztem wersji podstawowych. W efekcie na podstawowe wersje trzeba czekać bardzo długo (np. 12-18 miesięcy), albo w ogóle nie ma możliwości zamówienia ich w tej chwili, podczas gdy wersje bogato wyposażone mogą być gotowe do odbioru np. w czasie 6-10 miesięcy" - wskazał Knitter.

Dodał, że kolejnym krokiem jest zmniejszanie oferty modeli z niższego segmentu, a skupienie się na rozwoju gamy modelowej aut z górnej półki cenowej danego producenta. W rezultacie, pomimo spadku liczby sprzedanych aut, producent może utrzymać oczekiwany przez akcjonariuszy poziom zysku.

Według wiceszefa Carsmile, wzrost kosztów produkcji i transportu a w Polsce dodatkowo słaby złoty powodują, że samochody stają się coraz droższe. "W kwietnia br. nowe auta zdrożały o 24 proc. rdr, jeśli uwzględnimy wszystkie elementy, które wpływają na koszt zakupu pojazdu: cenę katalogową (według Samaru rośnie obecnie o ok. 12 proc. rdr), brak rabatów, wzrost WIBORu (co najmniej 3/4 nowych aut w Polsce kupowanych jest z udziałem finansowania leasingowego, najmowego lub bankowego), wzrost kosztów ubezpieczenia, a także podwyżki cen usług serwisowych" - podał.

Jak zaznaczył, spodziewa się dalszego wzrostu dynamiki kosztów użytkowania pojazdów w kolejnych miesiącach.

