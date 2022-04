Casus frankowiczów nadal ciąży na wynikach Banku Millennium

Po pierwszym kwartale grupa Banku Millennium miała ujemny skonsolidowany wynik netto 122 mln zł, podczas gdy rok wcześniej w tym okresie bank odnotował strata wyniosła 311,3 mln zł.

Bieżący wynik obciążyły koszty związane z portfelem kredytów hipotecznych w walutach obcych (rezerwy na ryzyko prawne, koszty związane z porozumieniami polubownymi oraz koszty prawne) w wysokości 571 mln zł - informuje zarząd.

Na wyniki banku w 1 kwartale br. znaczący wpływ miał „solidny wzrost akcji kredytowej” (o 5 proc. rok do roku), a także „działania optymalizacyjne, które ograniczyły inflacyjny wzrost kosztów operacyjnych i przełożyły się na znaczną poprawę efektywności kosztowej”.

- Bank pozostawał otwarty wobec klientów posiadających kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich, starając się osiągnąć z nimi polubowne porozumienia – powiedział Joao Bras Jorge, prezes Banku Millennium. - W efekcie tych negocjacji liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych zmniejszyła się w I kwartale o ponad 2 000.

W rezultacie spadek liczby aktywnych umów walutowych kredytów hipotecznych był większy niż napływ nowych indywidualnych pozwów sądowych przeciwko bankowi.

Saldo rezerw, bez tych na kredyty we frankach, wyniosło w I kwartale 83,1 mln zł i było o 9 proc. większe rdr i o 1 proc. w ujęciu kwartał do kwartału.

Po wyłączeniu powyższych obciążeń grupa zaksięgowałaby po I kwartale br. 449 mln zł zysku netto w porównaniu do 202 mln zł w I kwartale 2021 r.

W komunikacie zarząd informuje, że depozyty klientów istotnie zwiększyły się w I kwartale (o 6 proc.), a wraz z depozytami korporacyjnymi o niemal 30 proc. kwartał do kwartału. W I kwartale wartość kredytów netto wzrosła o 5 proc., zarazem znacznie zredukowano portfel walutowych kredytów hipotecznych (- 28 proc. rok do roku). Płynność banku pozostawała „na bardzo komfortowym poziomie” ze wskaźnikiem kredytów do depozytów na niższym poziomie 80,9 proc.

W I kwartale marża odsetkowa netto wzrosła do 3,77 proc. i była o 79 punktów bazowych wyższa w porównaniu do ostatniego kwartału 2021 r. Wynik z prowizji wyniósł 220,8 mln zł.

Według danych z lutego br. bank miał 6,1-proc. udział w kredytach udzielonych przez polski rynek bankowy (bez zmian rdr), 8,2 proc. udział w kredytach detalicznych (8,1 proc. przed rokiem), 5,7 proc. w depozytach ogółem (5,6 proc.), 5,2 proc. udział w sprzedaży leasingu (4,1 proc.).

