CBA zatrzymało byłego wiceministra skarbu Rafała Baniaka

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w środę szefa Pracodawców RP, byłego wiceministra skarbu Rafała Baniaka. Jego adwokat w oświadczeniu zapewnił, że uważa się on za osobę niewinną i zgodził się na używanie nazwiska i wizerunku.

Na polecenie śląskiego wydziału zamiejscowego departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach funkcjonariusze z wrocławskiej delegatury zatrzymali cztery osoby.

Zatrzymań dokonano na Mazowszu i Śląsku, funkcjonariusze Centralnego Biura Aantykorupcyjnego prowadzą też przeszukania w kilkunastu lokalizacjach na terenie całego kraju, m.in. w urzędzie m.st. Warszawy oraz Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Miasta Warszawy.

Wśród zatrzymanych są prezes zarządu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz trzej przedsiębiorcy.

- Na tym etapie z uwagi na to, że czynności są w toku to wszystko, co możemy przekazać - poinformował zespół prasowy CBA.

W oświadczeniu potwierdzającym zatrzymanie Baniaka jego adwokat poprosił, aby w publikacjach używać jego pełnych danych osobowych i nie zanonimizowanego wizerunku.

- Rafał Baniak uważa się za osobę niewinną i nie ma nic do ukrycia - napisał adwokat Maciej Zaborowski.

Zaznaczył, że Rafał Baniak jest osobą publiczną i nigdy nie uchylał się od udziału w czynnościach prowadzonych przez sąd czy prokuraturę. - Gdyby został wezwany na przesłuchanie, stawiłby się na nie bez zwłoki - zapewnił adwokat zatrzymanego.

Zapowiedział, że po zakończeniu czynności prowadzonych przez prokuraturę, Rafał Baniak odniesie się do treści stawianych mu zarzutów. - Do tego czasu apelujemy do dziennikarzy i wszystkich przedstawicieli świata mediów o nieferowanie wyroków i nieprzesądzanie o niczyjej winie - napisał w oświadczeniu mecenas Zaborowski.

