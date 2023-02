CBA zatrzymało Rafała Baniaka

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 1 lutego szefa Pracodawców RP, byłego wiceministra skarbu a także gospodarki i polityki społecznej Rafała Baniaka. Jego adwokat w oświadczeniu zapewnił, że uważa się on za osobę niewinną i zgodził się na używanie nazwiska i wizerunku.

Na polecenie śląskiego wydziału zamiejscowego departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach funkcjonariusze z wrocławskiej delegatury zatrzymali cztery osoby.

Rafał Baniak występuje pod nazwiskiem, bo twierdzi, że jest niewinny

Zatrzymań dokonano na Mazowszu i Śląsku, funkcjonariusze Centralnego Biura Aantykorupcyjnego prowadzą też przeszukania w kilkunastu lokalizacjach na terenie całego kraju, m.in. w urzędzie m.st. Warszawy oraz Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Miasta Warszawy.

Wśród zatrzymanych są prezes zarządu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz trzej przedsiębiorcy.

- Na tym etapie z uwagi na to, że czynności są w toku to wszystko, co możemy przekazać - poinformował zespół prasowy CBA.

W oświadczeniu potwierdzającym zatrzymanie Baniaka jego adwokat poprosił, aby w publikacjach używać jego pełnych danych osobowych i nie zanonimizowanego wizerunku.

- Rafał Baniak uważa się za osobę niewinną i nie ma nic do ukrycia - napisał adwokat Maciej Zaborowski.

Zaznaczył, że Rafał Baniak jest osobą publiczną i nigdy nie uchylał się od udziału w czynnościach prowadzonych przez sąd czy prokuraturę. - Gdyby został wezwany na przesłuchanie, stawiłby się na nie bez zwłoki - zapewnił adwokat zatrzymanego.

Zapowiedział, że po zakończeniu czynności prowadzonych przez prokuraturę, Rafał Baniak odniesie się do treści stawianych mu zarzutów. - Do tego czasu apelujemy do dziennikarzy i wszystkich przedstawicieli świata mediów o nieferowanie wyroków i nieprzesądzanie o niczyjej winie - napisał w oświadczeniu mecenas Zaborowski.

To właśnie Rafał Baniak jest prezes Pracodawców RP. Organizacja wydała już oświadczenie na temat jego zatrzymania. Organizacja informuje, że nie chce na razie komentować sprawy zatrzymania swojego szefa.

Zapytaliśmy jako WNP.PL Prokuraturę Krajową o szczegóły sprawy. Otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

Na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali cztery osoby w prowadzonym przez ten Wydział śledztwie. Po doprowadzaniu do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, prokurator przedstawi zatrzymanym zarzuty i przesłucha ich w charakterze podejrzanych. Decyzje w zakresie środków zapobiegawczych zostaną podjęte po zakończeniu czynności z podejrzanym. Na tym etapie prokuratura nie przekazuje szerszych informacji o sprawie.

Rafał Baniak przez kilka lat był członkiem rządu

Rafał Baniak po raz pierwszy pojawił się w rządzie w latach 2004-2005 (rząd SLD), kiedy zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej.

Za czasów rządów koalicji PO-PSL w latach 2007-2011 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki. W tym czasie reprezentował rząd m.in. w Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Współprzewodniczył także trójstronnym zespołom branżowym ds. społecznych warunków restrukturyzacji hutnictwa, ds. branży chemicznej oraz ds. przemysłu lekkiego. Ponadto był członkiem zespołu ds. ochrony zdrowia.

Następnie między 2011 a 2015 rokiem sprawował funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

W latach 2016-2018 oraz 2020-2021 był wiceprezydentem wykonawczym Pracodawców RP, a obecnie jest prezesem tej organizacji.

Rafał Baniak pełnił też liczne inne funkcje, o których można przeczytać w poniższym tekście.

