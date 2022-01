CBA zatrzymało siedem kolejnych osób, które miały działać w ramach piramidy finansowej

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało siedem kolejnych osób, które miały działać w ramach piramidy finansowej - dowiedziała się PAP. Poszkodowanych ma być co najmniej 400 osób, a straty finansowe to nie mniej niż 20 mln zł.

Wydział komunikacji społecznej CBA podał w rozmowie z PAP, że funkcjonariusze rzeszowskiej delegatury Biura zatrzymali siedem osób w śledztwie dotyczącym grupy inwestycyjnej. Miała ona doprowadzić przekazujące pieniądze osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem wprowadzając ich w błąd co do samego zamiaru inwestowania przekazanych środków.

"W Małopolsce, na Śląsku i Mazowszu CBA zatrzymało prezesa jednego z podmiotów wykorzystywanego w przestępstwie oraz pełnomocników i osoby zajmujące się pozyskiwaniem klientów dla spółek" - poinformował PAP wydział. W ramach tej piramidy finansowej blisko 400 osób mogło stracić ponad 20 mln zł - zaznaczył.

Zatrzymani przez CBA, w zorganizowanej grupie przestępczej, pozyskiwali w latach 2014-2019 pieniądze na zawarcie umowy crowdfundingowej na rzecz kontrolowanych przez jednego z podejrzanych rożnych podmiotów.

"Wpłacone środki pieniężne były transferowane na rachunki bankowe innych kontrolowanych podmiotów gospodarczych, w tym firm zagranicznych oraz osób fizycznych, a działania te wypełniały znamiona prania pieniędzy" - podał wydział.

Wcześniej w tym śledztwie nadzorowanym przez rzeszowską prokuraturę okręgową zarzuty usłyszały trzy osoby.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl