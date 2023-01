CBOS: 27 proc. Polaków uważa, że sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku; to o 6 proc. więcej niż w grudniu

Odsetek osób przekonanych, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku zwiększył się w styczniu w porównaniu do grudnia o 6 punktów procentowych, z 21 proc. do 27 proc. - wynika z badania CBOS.

CBOS opublikował w piątek komunikat z badań, dotyczących nastrojów społecznych w kraju.

"W ciągu ostatniego miesiąca znacząco polepszyły się ogólne oceny sytuacji w kraju. Odsetek osób przekonanych, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku zwiększył się o 6 punktów procentowych, z 21 proc. do 27 proc. Jednocześnie o 7 punktów (z 66 proc. do 59 proc.) zmniejszył się udział źle oceniających stan spraw w kraju" - czytamy w raporcie.

Zwrócono uwagę na to, że chociaż niezadowoleni z rozwoju sytuacji w Polsce nadal stanowią większość, jej oceny są obecnie najlepsze od pół roku, czyli od lipca 2022 r.

CBOS zaznaczyło, że na postrzeganie sytuacji w kraju wpływa przede wszystkim wiek.

"Zdecydowanie lepiej niż przeciętnie oceniają ją ludzie w wieku 55+, spośród których 42 proc. uważa, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku. Wśród respondentów do 44 roku życia wyraźnie przeważa krytycyzm - najwięcej niezadowolonych ze stanu spraw w kraju jest wśród badanych w wieku od 25 do 44 lat (73 proc.)" - podano.

Według autorów raportu znacząco lepsze niż w grudniu są prognozy dotyczące sytuacji w Polsce w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy.

"Ubyło przede wszystkim przewidujących jej pogorszenie (o 11 punktów, z 53 proc. do 42 proc.). Tylko nieznacznie zwiększył się jednak odsetek badanych oczekujących poprawy (z 14 proc. do 16 proc.). W większym stopniu przybyło osób spodziewających się utrzymania status quo (z 26 proc. do 31 proc.) oraz niemających opinii na ten temat (z 7 proc. do 11 proc.). Przewidywania dotyczące sytuacji w kraju są obecnie najlepsze od września 2021 roku" - podkreślono.

Badanych zapytano również o ocenę sytuacji politycznej. Okazało się, że w styczniu o 3 punkty procentowe (z 13 proc. do 16 proc.) zwiększył się odsetek zadowolonych z obecnej sytuacji politycznej. Niezadowolenie w tym względzie wyraża ponad połowa badanych - 52 proc., czyli o 5 punktów mniej niż poprzednio.

Polacy lepiej oceniają w styczniu również sytuację gospodarczą.

"Wyraźnie zmniejszył się (z 53 proc. do 46 proc.) odsetek uważających, że jest ona zła. Zwiększył się natomiast udział oceniających sytuację gospodarczą przeciętnie - jako ani dobrą, ani złą (z 26 proc. do 30 proc.) oraz postrzegających ją jako dobrą (z 18 proc. do 21 proc.). Oceny sytuacji gospodarczej są najlepsze od maja 2022 roku" - czytamy w raporcie.

Ankietowanych zapytano też o ocenę ogólnej jakości życia i ich rodzin. CBOS podał, że prawie połowa badanych (49 proc.) uważa, że im i ich rodzinom żyje się dobrze. 42 proc. deklaruje, że żyje im się średnio, a 9 proc. narzeka na niski poziom życia.

"W styczniu - wbrew tendencjom obserwowanym w postrzeganiu sytuacji w kraju - zaszły jednak w tym obszarze niekorzystne zmiany. Znacząco zmniejszył się odsetek dobrze oceniających swoje warunki życia, przybyło nie tylko określających je jako średnie, ale także tych, którzy oceniają je źle" - podsumowano w raporcie.

W analizie wskazano, że może mieć to związek z coraz bardziej widocznym spadkiem siły nabywczej Polaków.

Badanie przeprowadzono od 9 do 22 stycznia br. na próbie liczącej 1028 osób (w tym: 59,5 proc. metodą CAPI, 21,8 proc. - CATI i 18,7 proc. - CAWI).

