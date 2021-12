CBOS: 82,4 proc. pracujących zarobkowo deklaruje zadowolenie ze swojej pracy

82,4 proc. pracujących zarobkowo deklaruje większe lub mniejsze zadowolenie ze swojej pracy. Jednocześnie 47 proc. deklaruje, że obecna praca przynosi im dobre zarobki - wynika z sondażu CBOS.

Badani zostali poproszeni o ocenę swojej aktualnej pracy w ośmiu wymiarach.

Jak podaje CBOS, najlepiej wypada kwestia poczucia sensu i wagi wykonywanej pracy - 84 proc. aktywnych zarobkowo Polaków uważa, że wykonywane przez nich zadania są ważne i mają sens.

Ponad 77 proc. ocenia swoją pracę jako interesującą, 7 proc. deklaruje też, że daje im pewność zatrudnienia i poczucie stabilizacji oraz twierdzi, że wymaga ona od nich doskonalenia posiadanych umiejętności i poznawania nowych rzeczy (76 proc.).

Jednocześnie 63 proc. ankietowanych twierdzi, że ich obecna praca pozwala na pełne wykorzystanie posiadanych kwalifikacji, a ponad połowa (56 proc.), że jest ona zgodna z ich wykształceniem.

Według CBOS 47 proc. deklaruje, że obecna praca przynosi im dobre zarobki. Jednocześnie w tym aspekcie częstsze są oceny ambiwalentne (30 proc.) niż negatywne (22 proc.).

Z sondażu wynika, że najgorzej oceniane są świadczenia socjalne związane z pracą zarobkową. Tylko nieznacznie więcej pracujących uważa je za zadowalające, niż jest przeciwnego zdania (42 proc. wobec 40 proc.).

Jak podał CBOS, z powodu pracy zarobkowej Polacy najczęściej zaniedbują własne zainteresowania, rozrywkę, wypoczynek, własne zdrowie oraz kontakty towarzyskie i przyjaciół.

W mniejszym stopniu praca zarobkowa odbija się negatywnie na życiu rodzinnym, związkach, wychowaniu dzieci (6 proc. twierdzi, że zdarza się to bardzo często, 25 proc. - czasami, a 27 proc. - bardzo rzadko). Najmniej badanych zdeklarowało, iż zdarza się, że z powodu pracy zaniedbują dokształcanie się.

Wśród wymienianych przez ogółem 8 proc. respondentów innych sfer życia zaniedbywanych przez nich z powodu pracy zarobkowej na pierwszym miejscu znalazły się prace domowe, w tym także na terenie posesji, czas prywatny i realizacja marzeń oraz aktywność fizyczna.

Z analiz wynika, iż główną zmienną istotnie różnicującą poczucie zaniedbywania z powodu pracy innych dziedzin życia jest deklarowana przeciętna tygodniowa liczba godzin poświęcanych na pracę zarobkową. Najmniejsze poczucie zaniedbywania z powodu pracy innych sfer życia mają respondenci, których przeciętny tygodniowy czas pracy nie przekracza 40 godzin.

Brak motywacji do pracy i ogólne przemęczenie relatywnie często odczuwają rolnicy indywidualni (21 proc. z nich co najmniej raz w tygodniu, a 15 proc. kilka razy w miesiącu) oraz pracujący na własny rachunek poza rolnictwem (18 proc. co najmniej raz w tygodniu, a 25 proc. kilka razy w miesiącu).

Jedną z grup zawodowych najbardziej dotkniętych stresem związanym z pracą są osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą - 24 proc. z nich odczuwa go co najmniej raz w tygodniu, a 26 proc. kilka razy w miesiącu.

Stres w pracy często towarzyszy też średniemu personelowi i technikom - w tej grupie są m.in. pielęgniarki, ratownicy medyczni, policjanci i inni funkcjonariusze - 27 proc. z ich twierdzi, że odczuwa go co najmniej raz w tygodniu.

Często stres związany z pracą odczuwają też kierownicy oraz specjaliści z wyższym wykształceniem (20 proc. co najmniej raz w tygodniu, a 22 proc. kilka razy w miesiącu). Najrzadziej stres związany z pracą odczuwają natomiast robotnicy niewykwalifikowani. 6 proc. pracujących deklaruje, że zdarza się myśleć o zmianie pracy.

82,4 proc. pracujących zarobkowo deklaruje większe lub mniejsze zadowolenie ze swojej pracy. Zdecydowanie zadowolonych jest jednak tylko nieco ponad jedna trzecia (36,8 proc.) pracujących, a dominują raczej zadowoleni (45,6 proc.).

Najwyższe odsetki zadowolonych odnotowaliśmy wśród badanych zaliczających się do kadry kierowniczej lub specjalistów z wyższym wykształceniem oraz wśród prywatnych przedsiębiorców (po 92 proc.). Najmniej zadowolonych (70 proc.) i najwięcej niezadowolonych (18 proc.) jest natomiast wśród rolników indywidualnych.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl