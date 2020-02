CBOS: niemal dwie trzecie Polaków zamierza wyjechać w tym roku na urlop

Niemal dwie trzecie dorosłych Polaków planuje w tym roku przynajmniej dwudniowy wypoczynek - wynika z badań przeprowadzonych przez CBOS. W ubiegłym roku na taki urlop wybrało się 55 proc. mieszkańców Polski.

CBOS zapytał respondentów o wszystkie wyjazdy turystyczno-wypoczynkowe z przynajmniej jednym noclegiem w odwiedzanym miejscu.

"Tak jak przed rokiem, niemal dwie trzecie (64 proc.) dorosłych Polaków deklaruje, iż w bieżącym roku zamierza wyjechać w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej dwa dni. Tym samym odsetek respondentów deklarujących zamiar takiego wyjazdu jest w tym roku po raz drugi najwyższy z notowanych od 2013 roku" - czytamy we wtorkowym komunikacie CBOS.

Wyjazdu takiego nie planuje 27 proc. badanych, czyli nieco więcej niż przed rokiem (wzrost o 2 punkty procentowe); nieco mniej osób niż przed rokiem nie podjęło jeszcze decyzji w tej sprawie (9 proc., spadek o 2 punkty).

Zdaniem CBOS wyjazdy wypoczynkowe i turystyczne są trwałym elementem stylu życia wielu Polaków. W tym roku, tak jak w minionych latach, co najmniej dwudniowe wyjazdy wypoczynkowe lub turystyczne planuje większość tych, którzy wyjeżdżali również w ubiegłym roku (90 proc. z tej grupy). Na początku 2020 roku plany wyjazdu ma jednak również co trzeci (33 proc.) Polak, który w ubiegłym roku nie korzystał z takiej formy wypoczynku.

"W roku 2020 - tak jak w latach poprzednich - skorzystanie z co najmniej dwudniowego wypoczynku poza miejscem stałego zamieszkania planuje zdecydowana większość respondentów z wykształceniem wyższym i średnim (odpowiednio 85 proc. i 76 proc.) oraz 51 proc. absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i tylko 27 proc. osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym" - czytamy. Najczęściej zamiar wypoczynku deklarują osoby zajmujące kierownicze stanowiska i specjaliści z wyższym wykształceniem (94 proc.), specjaliści średniego szczebla i technicy (93 proc.), pracownicy administracyjno-biurowi (86 proc.) oraz pracownicy usług (82 proc.).

"Biorąc pod uwagę sytuację społeczno-zawodową ankietowanych warto zauważyć, iż jedynymi grupami, w których co najmniej połowę stanowią nieplanujący w tym roku wyjazdów wypoczynkowych z co najmniej jednym noclegiem, są renciści (53 proc.) i rolnicy indywidualni (50 proc.). Również w ubiegłym roku najrzadziej wyjazdy wypoczynkowe planowali renciści i rolnicy" - czytamy.

Co najmniej dwudniowy wyjazd wypoczynkowy lub turystyczny planuje w tym roku 75 proc. respondentów dobrze oceniających swoją sytuację materialną, 52 proc. określających poziom swojego życia jako średni i 33 proc. źle oceniający warunki materialne swojego gospodarstwa domowego.

Z badania wynika, że w tym roku tradycyjnie najpopularniejszy będzie wypoczynek krajowy. "W kraju zamierza wypoczywać 83 proc. z planujących co najmniej dwudniowe wyjazdy (wzrost o 1 punkt procentowy w porównaniu z latami 2018-2019), z czego 55 proc. wyłącznie na terenie kraju (wzrost o 2 punkty procentowe w porównaniu z latami 2018-2019)" - czytamy.

W tym roku zmniejszyło się natomiast zainteresowanie wyjazdami zagranicznymi - za granicą chciałoby wypoczywać 38 proc. planujących tegoroczne wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem (spadek o 4 punkty procentowe w porównaniu z rokiem 2019), z czego 10 proc. planuje wyłącznie wypoczynek zagraniczny (spadek o 3 punkty w porównaniu z rokiem poprzednim).

CBOS podał, że w 2019 r. na co najmniej dwudniowy wypoczynek wyjechało 55 proc. dorosłych Polaków. To nieznacznie więcej niż w roku 2017, a o 5 punktów procentowych mniej niż w roku 2018, który był pod tym względem rekordowy od 2012 roku. W stosunku do roku 2018 ubyło przede wszystkim dorosłych korzystających z krajowego wypoczynku wyjazdowego (z 51 proc. do 44 proc.), spadek dotknął także wyjazd zagraniczne (z 24 proc. do 23 proc.).

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 9-16 stycznia 2020 roku na 1016-osobowej reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.