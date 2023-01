CBOS: po inwazji Rosji na Ukrainę poprawiły się oceny sytuacji publicznej w Polsce a nasiliły obawy dot. sytuacji gospodarczej

W marcu, po inwazji Rosji na Ukrainę poprawiły się oceny bieżącej sytuacji publicznej i prywatnej. Nasiliły się jedocześnie obawy dotyczące sytuacji gospodarczej, kondycji zakładów pracy oraz poziomu życia - wynika z badań CBOS pt. "Roczny bilans nastrojów społecznych".

CBOS opublikował w piątek wyniki badań pt. "Roczny bilans nastrojów społecznych", z którego wynika, że w marcu - po inwazji Rosji na Ukrainę - zarejestrowano wyraźną poprawę sytuacji politycznej w kraju.

"W sierpniu zrejestrowaliśmy bardziej znaczący spadek do poziomu z początku roku. W grudniu kolejny raz postrzeganie sytuacji politycznej uległo pogorszeniu i w efekcie oceny na koniec roku były nieznacznie słabsze od tych z pierwszych miesięcy roku" - wskazał CBOS.

Analiza comiesięcznych danych z minionego roku pokazuje, że w ocenach dotyczących sfery publicznej przez cały rok silniej wyrażane było niezadowolenie niż zadowolenie. Natomiast w postrzeganiu sfery prywatnej mocniej artykułowane było zadowolenie.

"W pierwszym kwartale przewidywania dotyczące sytuacji politycznej z miesiąca na miesiąc poprawiały się. W drugim kwartale prognozy utrzymywały się na stabilnym poziomie, natomiast w kolejnym nastąpiło ich pogorszenie i powróciły do poziomu z początku roku. Pod koniec roku odnotowaliśmy natomiast niewielki wzrost optymizmu w tym obszarze" - pokazały badania CBOS.

Zdaniem respondentów, w pierwszym kwartale 2022 roku sytuacja gospodarcza poprawiała się. "Znaczący wzrost średniej nastąpił między lutym a marcem" - wynika z badań. Natomiast od kwietnia rozpoczął się trend spadkowy i w czerwcu postrzeganie kondycji gospodarki wróciło do poziomu ze stycznia.

W lipcu i czerwcu oceny sytuacji gospodarczej pozostawały stabilne, we wrześniu z kolei nastąpiło ich pogorszenie i już na zbliżonym, niższym poziomie pozostały one do grudnia. To pokazuje, że "przez cały rok silniej artykułowane były opinie negatywne niż pozytywne, a postrzeganie kondycji gospodarki pod koniec roku było gorsze niż na jego początku" - wskazał CBOS.

W lutym zarejestrowano poprawę prognoz rozwoju sytuacji gospodarczej, zaś w marcu znaczące pogorszenie. "W maju wróciły one do stanu ze stycznia i utrzymywały się mniej więcej na tym poziomie do sierpnia. Po niewielkim wzroście obaw we wrześniu w ostatnim kwartale zmniejszał się pesymizm w prognozach dotyczących sytuacji gospodarczej. W grudniu przewidywania były zbliżone do tych styczniowych" - podał CBOS.

Z analizy wnika, że przez cały rok oceny sytuacji w zakładach pracy były jednoznacznie pozytywne. "W pierwszych miesiącach minionego roku opinie były dosyć stabilne. Od czerwca do sierpnia postrzeganie kondycji zakładów pracy uległo pogorszeniu, a następnie ustabilizowało się" - wynika z badań.

Sondaż pokazał, że w niewielkim zakresie w 2022 r. zmieniały się przewidywania dotyczące sytuacji w miejscu pracy. "W drugim półroczu wartości wskaźnika prognoz, choć nadal bliskie zeru, pozostawały jednak ujemne - inaczej niż w roku 2021, gdy ani razu nie spadły poniżej zera" - podał CBOS.

Natomiast "oceny poziomu życia respondentów i ich rodzin przez cały rok były jednoznacznie pozytywne".

"W marcu nastąpiła wyraźna poprawa w stosunku do pomiarów z początku roku, a następnie ich stabilizacja. W lipcu postrzeganie poziomu życia uległo nieznacznemu pogorszeniu, a w kolejnych miesiącach zmieniało się jedynie w niewielkim zakresie" - wynika z badań.

W raporcie CBOS wskazano, że w przewidywaniach dotyczących poziomu życia respondentów i ich rodzin "silniej wyrażane były obawy niż nadzieja na poprawę".

Analiza comiesięczna pokazuje, że w ocenach dotyczących sfery publicznej przez cały rok silniej wyrażane było niezadowolenie niż zadowolenie, natomiast w postrzeganiu sfery prywatnej odwrotnie - mocniej artykułowane było zadowolenie.

Z kolei w prognozach dotyczących sytuacji politycznej, gospodarczej, jak i poziomu życia przez cały rok silniejsze były obawy przed pogorszeniem niż nadzieja na poprawę.

W przewidywaniach odnoszących się do kondycji zakładów pracy pesymizm był mniej widoczny, choć niezmiennie przez całe drugie półrocze wyrażany silniej niż optymizm.

W marcu, po inwazji Rosji na Ukrainę, CBOS zarejestrował wyraźne zmiany w nastrojach społecznych. "Poprawiły się oceny bieżącej sytuacji zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej. Jednocześnie nasiliły się obawy dotyczące sytuacji gospodarczej, kondycji zakładów pracy oraz poziomu życia, a poprawiły się te odnoszące się do sytuacji politycznej" - wynika z sondażu.

"Wybuch wojny odsunął na dalszy plan bieżące spory i podziały polityczne" - czytamy w komunikacie CBOS.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" zrealizowano od stycznia do grudnia 2022 r.

