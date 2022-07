CBOS: w czerwcu oceny sytuacji gospodarczej w Polsce wróciły do poziomu ze stycznia

Znaczący wzrost oceny sytuacji gospodarczej w Polsce nastąpił między lutym a marcem, aby w czerwcu wrócić do poziomu ze stycznia br. – wynika z półrocznego bilans nastrojów społecznych CBOS. Oceny sytuacji politycznej znacząco poprawiły się w marcu i w czerwcu były nieco wyższe niż w styczniu.

W poniedziałek CBOS przekazał PAP komunikat z badań na temat półrocznego bilansu nastrojów społecznych. Wynika z niego, że w okresie od marca do czerwca oceny aktualnej sytuacji politycznej w Polsce były znacząco lepsze niż w pierwszych dwóch miesiącach tego roku.

"Ich skokowa (znacząca statystycznie) poprawa nastąpiła w marcu br., a więc tuż po zbrojnej inwazji Rosji na Ukrainę, która spotkała się ze zgodną reakcją niemal całej polskiej klasy politycznej i odsunęła na dalszy plan krajowe spory polityczne. W następnych miesiącach oceny stopniowo nieznacznie się pogarszały, ale do czerwca pozostawały powyżej poziomu z początku roku" - podał CBOS.

Ponadto z badań wynika, że w ciągu pierwszego kwartału br. z miesiąca na miesiąc poprawiały się nieco prognozy dotyczące rozwoju sytuacji politycznej w Polsce i od marca ustabilizowały się na poziomie istotnie wyższym niż notowany w styczniu.

W ocenie największej części badanych, "w ciągu roku od momentu badania sytuacja polityczna w naszym kraju się nie zmieni".

"W pierwszym kwartale br. oceny aktualnej sytuacji gospodarczej w Polsce systematycznie się poprawiały. Znaczący wzrost średniej ocen nastąpił pomiędzy lutym a marcem, kiedy nastąpiło ich apogeum w analizowanym okresie. Od kwietnia zaczął się jednak trend spadkowy i czerwcowe oceny wróciły do poziomu ze stycznia br.

Z badań wynika, że między styczniem a lutym nastąpiła też nieznaczna poprawa prognoz rozwoju sytuacji gospodarczej na najbliższy rok.

"W marcu w porównaniu z lutym odnotowaliśmy jednak ich znaczące pogorszenie. Mimo nieznacznej majowej poprawy wartości tego wskaźnika w maju i czerwcu pozostawały na poziomie ze stycznia br." - podał CBOS.

Przekazał, że oceny aktualnej sytuacji w zakładach pracy w pierwszym półroczu br. były stabilne i wyraźnie pozytywne. Wyjaśniono, że na stabilność kondycji zakładów pracy "wskazują także przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji w nich".

"Pracujący zarobkowo respondenci w większości wyrażali w tym okresie przekonanie, że sytuacja w ich miejscu pracy w ciągu najbliższego roku od momentu badania pozostanie bez zmian, co przełożyło się na bliskie zeru wartości syntetycznego wskaźnika prognoz. Również w tym przypadku comiesięczne zmiany wskaźnika nie były istotne statystycznie" - poddał CBOS.

Sondaż pokazał również, że oceny aktualnego poziomu życia respondentów i ich rodzin przez całe pierwsze półrocze były pozytywne. "W marcu nastąpiła ich znacząca poprawa w stosunku do stycznia i lutego, a następnie stabilizacja" - wynika z bilansu. "Minimalne, nieistotne w ujęciu comiesięcznym spadki w drugim kwartale spowodowały jednak na koniec półrocza powrót tego wskaźnika do poziomu z początku roku" - dodano.

Według CBOS analiza comiesięcznych danych z pierwszego półrocza 2022 r. pokazuje negatywną dynamikę ocen aktualnej sytuacji gospodarczej w Polsce w drugim kwartale. Zwrócono uwagę, że "w mniejszym stopniu dotyczy to też ocen aktualnej sytuacji politycznej".

"Bardziej stabilne były w tym okresie oceny aktualnej sytuacji w zakładach pracy i poziomu życia respondentów i ich rodzin. Ponadto aktualna sytuacja własna oraz sytuacja w zakładach pracy to obszary, w których generalnie dominowały oceny pozytywne. Jednak w obu tych przypadkach przez całe półrocze wartości syntetycznych wskaźników prognoz były na wyraźnie niższym poziomie niż oceny sytuacji aktualnej" - wskazał CBOS.

Zaznaczył, że "we wszystkich obszarach - z wyjątkiem przyszłej sytuacji zakładów pracy - przez całe półrocze w prognozach znacznie bardziej zaznaczał się pesymizm niż optymizm". "W odniesieniu do zakładów pracy dominowało natomiast przewidywanie utrzymania status quo, a - z wyjątkiem okresu od marca do maja - odsetki pesymistów i optymistów były do siebie zbliżone" - oceniono w komunikacie.

Dane pochodzą z badań "Aktualne problemy i wydarzenia" realizowanych od stycznia do czerwca 2022 r.

