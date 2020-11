CBOS: w pierwszej połowie listopada pogorszenie ocen sytuacji gospodarczej; lepsze prognozy na nowy rok

64 proc. badanych uważa, że w porównaniu z październikiem pogarszała się sytuacja gospodarcza w kraju. Poprawiły się natomiast prognozy ogólnej sytuacji w ciągu najbliższego roku; o 2 pkt. proc. ubyło niezadowolonych z sytuacji politycznej w Polsce - wynika z badań CBOS.

Na podstawie badań zrealizowanych w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL, w dniach 5-15 listopada 2020 roku - CBOS przygotował bilans nastrojów społecznych.

Wynika z niego, że pogarszała się ocena sytuacji gospodarczej w kraju. Lepsze natomiast od notowanych w ostatniej dekadzie października były prognozy na najbliższy rok dotyczące ogólnej sytuacji w Polsce, kondycji gospodarki oraz warunków materialnych gospodarstw domowych

"W stosunku do ostatniej dekady października minimalnie pogłębiło się przekonanie, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku. Pogląd taki wyraża obecnie 64 proc. badanych (wzrost o 2 punkty procentowe), a więcej, niż co piąty ankietowany jest przeciwnego zdania (22 proc.). Co siódmy respondent nie ma wyrobionej opinii na ten temat (14 proc.).

Zwrócono uwagę, że występuje silna zależność między ocenami ogólnej sytuacji w kraju a poglądami politycznymi i kwestiami światopoglądowymi. "Zadowolenie z kierunku zmian dokonujących się w Polsce ponadprzeciętnie często wyrażają osoby biorące udział w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu (45 proc.), identyfikujące się z prawicą (47 proc.), a w potencjalnych elektoratach partyjnych ‒ zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem) - 58 proc. - wynika z badań CBOS.

Podkreślono, że przewaga zadowolonych nad niezadowolonymi w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości i koalicjantów jest mniejsza, niż w ubiegłych miesiącach.

Wskazano w nim, że w stosunku do ostatniej dekady października poprawiły się prognozy dotyczące ogólnej sytuacji w kraju w ciągu najbliższego roku. Z danych wnika, że "w porównaniu z ostatnim pomiarem zmniejszył się odsetek ankietowanych uważających, że się ona pogorszy (z 51 proc. do 45 proc.), a zwiększył prognozujących utrzymanie status quo (z 23 proc. do 30 proc.). Jednocześnie minimalnie przybyło oczekujących poprawy ogólnej sytuacji w Polsce (o 2 punkty procentowe, do 17 proc.). Co jedenasty ankietowany nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat (9 proc.).

W stosunku do ostatniej dekady października minimalnie ubyło także niezadowolonych z sytuacji politycznej w Polsce (o 2 punkty procentowe, spadek do 55 proc.), przybyło oceniających ją przeciętnie (o 3 punkty, do 26 proc.), zaś odsetek zadowolonych się nie zmienił (14 proc.). Co dwudziesty ankietowany nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat (5 proc.).

Podobnie, jak w przypadku postrzegania kierunku zmian dokonujących się w kraju, występuje silny związek między ocenami sytuacji politycznej a poglądami politycznymi i kwestiami światopoglądowymi.

"Lepiej niż inni sytuację polityczną postrzegają biorący udział w praktykach religijnych przynajmniej raz w tygodniu, a najlepiej biorący w nich udział kilka razy w tygodniu (45 proc. zadowolonych). Ponadto wyraźnie lepiej oceniają ją identyfikujący się z prawicą, a w potencjalnych elektoratach - popierający Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem). Z kolei ponadprzeciętnie często niezadowolenie z sytuacji politycznej artykułują niepraktykujący religijnie (72 proc. niezadowolonych), o lewicowych poglądach politycznych (82 proc.), a w elektoratach partyjnych - sympatycy Lewicy (90 proc.)" - podał CBOS.

Od poprzedniego badania przewidywania dotyczące sytuacji politycznej w ciągu najbliższego roku zmieniły się jedynie w niewielkim stopniu. Nadal 12 proc. ankietowanych liczy na poprawę, 37 proc. nie spodziewa się zmian w tym obszarze, a 39 proc. respondentów obawia się pogorszenia (spadek o 2 punkty proc. w stosunku do ostatniego pomiaru). Co ósmy badany nie ma wyrobionej opinii w tej sprawie (12 proc.).

W porównaniu z ostatnią dekadą października zmniejszył się natomiast odsetek badanych pozytywnie oceniających sytuację gospodarczą w kraju (o 6 punktów procentowych, do 20 proc.), zwiększył postrzegających ją przeciętnie (o 6 punktów, do 33 proc.), zaś odsetek niezadowolonych się nie zmienił (42 proc.). Jedynie nieliczni ankietowani nie mają sprecyzowanego zdania na ten temat (4 proc.).

Oceny kondycji gospodarki, podobnie jak kierunku zmian dokonujących się w kraju oraz sytuacji politycznej, w silny sposób powiązane są z poglądami politycznymi oraz poziomem religijności.

Badania CBOS pokazały, że w stosunku do ostatniej dekady października zwiększył się odsetek badanych liczących na poprawę sytuacji gospodarczej (z 12 proc. do 16 proc.), zmniejszył obawiających się pogorszenia (o 4 punkty procentowe, do 48 proc.), natomiast odsetek niespodziewających się zmian w tym obszarze w zasadzie się nie zmienił (27%). Co jedenasty ankietowany nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat (9 proc.).

stwierdza, w porównaniu z poprzednim pomiarem w prognozach odnoszących się do poziomu życia respondentów i ich rodzin umocniło się przekonanie o utrzymaniu status quo (wzrost o 6 punktów procentowych, do 55 proc.), a zmniejszyły się odsetki badanych liczących na poprawę (z 15 proc. do 12 proc.) oraz obawiających się pogorszenia (z 21 proc. do 18 proc.).

W przewidywaniach dotyczących warunków materialnych gospodarstw domowych również przybyło niespodziewających się zmian (z 65 proc. do 69 )proc., ubyło obawiających się pogorszenia (z 23 proc. do 19 proc.), a odsetek oczekujących poprawy się nie zmienił (12 proc.).

W listopadzie ponownie zmniejszyło się zadowolenie z sytuacji gospodarczej i obecnie liczba niezadowolonych ze stanu gospodarki ponad dwukrotnie przewyższa liczbę zadowolonych.

W ostatniej dekadzie października po raz pierwszy od listopada 2015 roku ‒ po pięciu latach niezmiennej przewagi ocen pozytywnych nad negatywnymi ‒ w postrzeganiu sytuacji gospodarczej zarejestrowaliśmy przewagę niezadowolenia. Kończy się tym samym unikalny okres w postrzeganiu kondycji naszej gospodarki, począwszy od 1989 roku. Na ogół w ostatnich trzech dekadach w ocenach sytuacji gospodarczej niezadowolenie przeważało nad zadowoleniem, a przewaga ocen pozytywnych nad negatywnymi w nieprzerwany sposób utrzymywała się jedynie mniej więcej przez rok (od maja 2007 r. do czerwca 2008 r.), przy czym wówczas zadowolonych było mniej niż w ostatnich latach.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 5 do 15 listopada 2020 roku na próbie liczącej 1052 osoby (w tym: 43,0 proc. metodą CAPI, 42,4 proc. - CATI i 14,6 proc. - CAWI).