CBRE: 57 proc. badanych nie chce czekać na dostawę zakupów on-line dłużej niż dwa dni

57 proc. badanych nie chce czekać na zamówione przez internet zakupy dłużej niż dwa dni, 15 proc. spodziewa się ich następnego dnia - wynika z badania na zlecenie CBRE. Pośród sposobów dostaw, największym zaufaniem Polaków cieszą się paczkomaty.

40 proc. internautów w Polsce w związku z epidemią koronawirusa częściej kupuje produkty online. Wzrost częstotliwości zakupów to również wzrost oczekiwań - wynika z badania.

Zakupy internetowe w opinii 57 proc. kupujących powinny trafić do odbiorcy w 48 godzin, a 15 proc. oczekuje ich już dzień po zamówieniu. Z dostawą, która trwa od 3 do 5 dni, jest w stanie się pogodzić co piąty zamawiający. Co istotne, tylko 4 proc. respondentów odpowiedziało, że czas dostawy nie ma dla nich znaczenia - czytamy.

Jak podaje CBRE, nie tylko szybkość, ale też wygoda i bezpieczeństwo dostawy produktów mają znaczenie dla klientów. "Dla większości z nas pierwszym wyborem jest paczkomat (56 proc.), a 31 proc. stawia na kuriera. Przesyłka pocztowa i dostawa do punktu odbioru uzyskały po 5 proc. wskazań. Aktualnie na odbiór osobisty w sklepach stacjonarnych decyduje się tylko 3 proc. osób" - podano.

Według szefowej Działu Powierzchni Magazynowych i Logistyki w CBRE Beaty Hryniewskiej, paczkomaty zaczęły pełnić funkcję "małych magazynów".

"Pozwalają one na większą elastyczność odbiorcy, ponieważ ma on z reguły dwie doby na odbiór przesyłki z punktu, a duże ich zagęszczenie i ulokowanie na osiedlach, czy w sklepach ułatwia dostęp. Na wzrost zainteresowania tą formą odbioru paczek wskazuje to, że największy operator paczkomatów w Polsce, InPost, od listopada 2019 r. przez rok zwiększył swoją sieć o 50 proc. maszyn" - wskazała.

Dodała, że wzrost zainteresowania konsumentów zakupami online wpływa też na rozwój tzw. logistyki ostatniej mili. Wybór lokalizacji dla tego typu magazynów jest zdeterminowany przez: szybką dostawę, wydajność oraz obniżenie kosztu jednostkowej przesyłki w stosunku do kosztów stałych.

Hryniewska przypomniała, że w styczniu tego roku podano na konferencji, że w Chinach idealny oczekiwany czas od zamówienia do dostarczenia produktów to 4 godziny. "Wtedy to było szokujące, teraz zdecydowanie mniej" - wskazała.

Dodała, że skoro nikt nie chce czekać na paczkę dłużej niż dwa dni, można się spodziewać, że do poziomu oczekiwań wynoszących godziny a nie dni dojdziemy całkiem szybko. Nadal jednak mówimy o perspektywie lat. "Tak dynamiczny rozwój branży zakupów internetowych idzie w parze z rozwojem rynku magazynowego, szczególnie w okolicach największych miast. Rosnące oczekiwania względem terminu dostawy towaru jeszcze przyspieszą to zjawisko" - oceniła ekspertka.

CBRE to międzynarodowa firma doradcza i inwestycyjna działająca w sektorze nieruchomości komercyjnych.