CBRE: biuro powinno zapewniać miejsce do relaksu i obniżać poziom stresu

Z powodu pandemii pracodawcy będą musieli zaoferować pracownikom rozwiązania zachęcające ich do przychodzenia do biur - uważają eksperci CBRE. Ich zdaniem biuro powinno m.in. oferować komfortową przestrzeń do pracy, zapewniać miejsce do relaksu i obniżać poziom stresu.

"Nigdy wcześniej pracownicy nie mieli takiej swobody decydowania o tym gdzie i w jakich godzinach chcą wykonywać swoje służbowe obowiązki. Ta elastyczność stanowi wyzwanie dla pracodawców, którzy będą musieli zaoferować takie rozwiązania w biurze, żeby pracownicy chcieli do nich przychodzić" - przekazało we wtorkowej informacji prasowej CBRE.

Eksperci CBRE wskazali na pięć trendów biurowych, które warto wdrożyć już teraz, żeby przyciągnąć kadrę - wspólną przestrzeń do pracy, bezpieczeństwo, obniżenie poziomu stresu, technologię oraz indywidualne podejście.

Zastępca dyrektora marketingu i komunikacji CBRE Natalia Wenzławska zauważyła, że pandemia w wyraźny sposób uwypukliła pewne zjawiska, z którymi mieliśmy do czynienia wcześniej. "Elastyczność na rynku pracy nie jest niczym nowym, jednak nigdy wcześniej nie pracowaliśmy zdalnie na taką skalę. Obnażone zostały wady ciągłego home office, związane m.in. z brakiem interakcji z innymi czy zachwianym work-life balance" - wskazała.

Jej zdaniem wielu pracowników nie wróci mimo tego na stałe do biura, a jak już się tam pojawią, będą oczekiwali takich udogodnień, których praca w domu nie oferuje. Jak dodała, chodzi m.in. o atrakcyjną przestrzeń do pracy wspólnej.

Według CBRE, biuro jako przestrzeń do wymiany myśli i wspólnych spotkań to główne oczekiwanie pracowników, którzy po wielu miesiącach pracy zdalnej łakną kontaktu z innymi.

"Biuro powinno nie tylko oferować komfortową przestrzeń do pracy, ale też zapewniać miejsce do relaksu, gdzie można swobodnie porozmawiać z kolegami z zespołu. Jeżeli do tego dorzucimy wygodne sale konferencyjne, pokoje do pracy zespołowej czy atrakcyjną przestrzeń wspólną, gdzie mogą się spotkać wszyscy pracownicy, mamy pewność, że nasze biuro nie będzie świeciło pustkami" - wskazali eksperci.

Ich zdaniem biuro, oprócz spełnienia norm BHP, powinno maksymalnie ograniczać rozprzestrzenianie się wirusa. W interesie pracodawców jest także troska o zdrowie swoich pracowników, dlatego nowoczesne biura powinny zachęcać do dbania o siebie. Jak wskazali eksperci, pomysły na to są różne: od stref relaksu, zapewnienia dostępu do porad dietetycznych w miejscu pracy, programów zachęcających do ćwiczeń, zdrowych przekąsek dostępnych w dystrybutorach z żywnością, po zajęcia gimnastyczne w przerwie obiadowej.

CBRE wskazał, że firmy w miarę możliwości powinny postawić na indywidualne podejście do pracownika. W tym celu - ich zdaniem - należy określić tryb powrotu do biur, model pracy i planowane udogodnienia, które mogą wpłynąć m.in. na komfort pracy wspólnej.

