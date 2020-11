CBRE: od stycznia wynajęto o 27 proc. więcej powierzchni magazynowej niż rok temu

Od stycznia tego roku wynajęto 3,67 mln metrów kw. powierzchni magazynowej, czyli o 27 proc. więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku, oraz o 19 proc. więcej niż w tym samym okresie w rekordowym 2018 r. - wynika z raportu międzynarodowej firmy doradczej i inwestycyjnej CBRE.

Jak poinformowało we wtorek CBRE, tylko w trzecim kwartale tego roku najemcy podpisali umowy na 1,27 mln m kw. przestrzeni magazynowej. Do użytku w tym okresie oddano 673 tys. m kw. magazynów.

Eksperci CBRE wskazują jednak, że mimo dużego ruchu na rynku i rekordów, ilość przestrzeni w budowie zaczyna spadać, a rynek może wkrótce zacząć się powoli nasycać.

"Niepewna sytuacja gospodarcza spowodowana pandemią i wzrost zapotrzebowania na zakupy przez internet skłania firmy do zabezpieczania dodatkowej powierzchni magazynowej. Taka przestrzeń wspiera płynność biznesu niezależnie od warunków zewnętrznych. Rośnie także znaczenie automatyzacji, dzięki której m.in. w czasach intensywnego rozwoju e-commerce, firmy handlowe są w stanie zachować terminowość dostaw i zwrotów, ograniczając tym samym koszty" - powiedziała, cytowana w komunikacie, Beata Hryniewska z CBRE.

Zdaniem ekspertów rok 2020 może zakończyć się nowym rekordem pod względem popytu na powierzchnie magazynowe.

Według CBRE największa umowa podpisana w trzecim kwartale dotyczyła powierzchni magazynowej 67,5 tys. m kw. dla najemcy z sektora handlowego, a największą umową podpisaną w całym roku pozostaje umowa na 200,4 tys. m kw. dla firmy z branży e-commerce.

W raporcie napisano, że dostępność nowoczesnej powierzchni przemysłowo-logistycznej w trzecim kwartale tego roku osiągnęła wielkość 20,2 mln m kw. Do użytku oddano 673,3 tys. m kw. W całym roku przybyło 1,7 mln m kw., co jest poziomem o 13 proc. niższym w porównaniu do takiego samego okresu przed rokiem.

Jak informuje CBRE, w ostatnich trzech miesiącach najbardziej urosła przestrzeń magazynowa w województwie mazowieckim, łącznie z Warszawą, przybyło 465 tys. m kw. Na drugim miejscu jest województwo śląskie, które zyskało 412 tys. m kw., a na trzecim Dolnośląskie z 329 tys. m kw. nowej powierzchni.

"W budowie w naszym kraju pozostaje wciąż 1,57 mln mkw. magazynów. Obserwujemy jednak, że ilość powstającej przestrzeni w tym roku spada z kwartału na kwartał. W porównaniu do poprzednich trzech miesięcy spadła o 18 proc., a w odniesieniu do początku roku o 28 proc.. To efekt przede wszystkim mniejszej chęci deweloperów do budowy spekulacyjnej, czyli bez wcześniejszych umów najmu. Obecnie budowy spekulacyjne to około 30 proc. wszystkich" - zaznaczyła Hryniewska.

Z raportu CBRE wynika też, że w trzecim kwartale tego roku zwiększyła się też ilość wolnej przestrzeni magazynowej. Wskaźnik pustostanów wzrósł do 8,2 proc., co oznacza wzrost o 1,5 p.p. w ciągu trzech miesięcy. Wynika on m.in. z oddania do użytku kilku projektów, które były niewynajęte lub wynajęte w niedużej części.