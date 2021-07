CBRE: w pół roku wynajęto w Polsce 3,3 mln mkw. powierzchni magazynowej

W I połowie 2021 roku popyt na magazyny w Polsce wyniósł 3,3 mln mkw., to jest o 36 proc. więcej niż rok temu - poinformowało w czwartek CBRE. Największe transakcje dotyczą najemców z sektora e-commerce.

Jak wynika z danych CBRE, największym popytem wyróżnia się rynek poznański i katowicki, gdzie wynajmuje się najwięcej. W sumie - jak wyliczono - w I połowie 2021 roku wynajęto w Polsce 3,3 mln mkw. powierzchni magazynowej, to jest o 36 proc. więcej niż rok temu.

"Końcówka poprzedniego roku okazała się rekordowa dla rynku magazynowego. Popyt przełamał barierę 5 mln mkw. Jednak nic nie wskazuje, żeby rekordowy trend miał się zatrzymać; otwarcie nowego roku okazało się znacznie lepsze niż można się było spodziewać" - powiedziała, cytowana w informacji, szefowa Działu Powierzchni Magazynowych i Logistyki w CBRE Beata Hryniewska.

Wskazała, że motorem napędowym rynku logistycznego w Polsce pozostaje handel internetowy, który nie tylko odpowiada za największe transakcje najmu, ale też wyznacza trendy w tym sektorze. "Już teraz widzimy, że popyt na nieruchomości starsze i o gorszym standardzie będzie maleć, z powodu łatwości w dostarczeniu nowoczesnych obiektów i preferencji klientów, którzy chcą nowoczesnych budynków z uwzględnieniem +zielonych+ rozwiązań" - dodała.

W komunikacie napisano, że pandemia wciąż przyczynia się do rekordowego zainteresowania wynajmem magazynów. Np. w województwie wielkopolskim podpisane zostały umowy na ponad 600 tys. mkw., co oznacza skokowy wzrost, o 130 proc. rok do roku. W przypadku województwa śląskiego wolumen był podobnie wysoki jak w Wielkopolsce i osiągnął 590 tys. mkw., co jest wynikiem o 44 proc. wyższym niż rok wcześniej.

Podpisywane są też umowy na coraz większe powierzchnie. W I połowie 2021 roku podpisano 19 umów o wielkości powyżej 30 tys. mkw. każda. Największa transakcja to Panattoni BTS Poznań zawarta na 109 tys. mkw. z DHL w I kwartale 2021 roku. Natomiast w II kwartale 2021 roku odnotowane zostały dwie umowy na ponad 82 tys. mkw. w P3 Poznań i Panattoni BTS Gorzyczki. Obie umowy podpisano z najemcami z sektora e-commerce.

Z danych CBRE wynika, że w połowie 2021 roku poziom powierzchni magazynowej w budowie wyniósł ponad 3,1 mln mkw., co jest do tej pory niespotykanym wynikiem na tym rynku. Dwa najbardziej aktywne regiony, czyli Katowice oraz Poznań, stanowią ok. jedną trzecią tej powierzchni, czyli w sumie 1,1 mln mkw. Wskazano też, żę tylko ok. 30 proc. powierzchni w budowie jest niezabezpieczone umowami najmu. Największe dwie inwestycje znajdują się w województwie lubuskim. To Panattoni BTS Świebodzin (203,5 tys. mkw.) oraz Hillwood Rokitno (112,5 tys. mkw.).

"Zeszłoroczna ostrożność deweloperów w analogicznym okresie spowodowana pandemią, która objawiała się wolumenem powierzchni w budowie o 40 proc. niższym niż obecnie, zdecydowanie minęła. Potwierdza to fakt, że ponad 1 mln mkw. nowych magazynów ruszyło z budową właśnie w drugim kwartale tego roku. Stopa pustostanów jest bardzo niska i wynosi 5,7 proc., podczas gdy rok temu była o 1 pp. wyższa. To oznacza, że powierzchnie aktualnie budowane i niewynajęte, po dostarczeniu do użytkowania, będą wchłaniane stosunkowo szybko" - skomentowała Hryniewska.

Dodano, że czynsze umowne za powierzchnię magazynową po II kwartale nie uległy zmianie w Polsce regionalnej i wynosiły 2,7-3,9 euro za mkw. za miesiąc, natomiast w Warszawie poziom czynszów lekko wzrósł ze względu na rosnący popyt na lokalizacje miejskie i znajduje się w przedziale 4,2-5,5 euro za mkw. za miesiąc. Poziomy zachęt i standardowe okresy najmu nie uległy zmianie.

CBRE Group to spółka z listy Fortune 500 i S&P 500 z siedzibą w Los Angeles, jest największą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych i inwestycyjną (na podstawie przychodów z 2019 r.). Firma zatrudnia ponad 100 000 pracowników (nie wliczając podmiotów stowarzyszonych i partnerskich).

