CBRE: w Polsce w nieruchomości komercyjne zainwestowano 4 mld euro przez trzy kwartały br.

W trzech pierwszych kwartałach tego roku inwestorzy na nieruchomości komercyjne w Polsce wydali 4 mld euro. Ponad połowa kapitału przypłynęła do nas z Węgier, Chin oraz Czech, a jedna piąta z USA, Francji i Niemiec - wynika z raportu międzynarodowej firmy doradczej i inwestycyjnej CBRE. Najwięcej wydano na magazyny.

Dodano, że z 4 mld euro zainwestowanych w pierwszych trzech kwartałach tego roku niemal połowa, bo aż 1,9 mld euro (48 proc.) zostało ulokowane w sektorze logistycznym. Inwestycje w sektorze biurowym wyniosły 1,5 mld euro (38 proc.), a 541 mln euro (13,5 proc.) w sektorze handlowym. Według CBRE to istotna zmiana w stosunku do poprzednich lat, ponieważ w 2019 roku bezkonkurencyjnym liderem był sektor biurowy z 50 proc. udziałem w całym rynku.

Eksperci firmy wskazują, że z kwartału na kwartał obserwowany jest spadek wartości obrotu na rynku, który był oczekiwany w panujących warunkach pandemii. W pierwszych miesiącach roku wartość transakcji sięgnęła 1,7 mld euro, by w okresie lipiec-wrzesień spaść do 1,1 mld euro.

"Wolumen inwestycji w trzecim kwartale spadł z roku na rok o aż 39 proc., ale w porównaniu do średniej z pięciu lat strata wynosi tylko 10 proc. W okresie lipiec-wrzesień musimy uwzględnić efekt opóźnionej odbudowy zaufania inwestorów. Mimo że najtrudniejszy ekonomicznie był drugi kwartał, kolejny był obarczony niepewnością co do poprawy wskaźników gospodarczych" - powiedział, cytowany w komunikacie, Sean Doyle, szef działu nieruchomości inwestycyjnych CBRE w Europie Środkowej i Wschodniej.

"Z teorii ekonomicznej wiemy, że o ile podwyższone ryzyko może wpływać na wartość poszczególnych inwestycji, to przede wszystkim wpływa na liczbę podejmowanych projektów. W pierwszych trzech kwartałach tego roku było ich 83, podczas gdy rok temu aż 96. Tylko wtedy, gdy dobra koniunktura trzeciego kwartału przekona inwestorów, będziemy mogli zaobserwować powrót do wysokich wartości inwestycji pod koniec roku" - dodał.

Z raportu CBRE wynika ponadto, że w trzecim kwartale 2020 roku wartość obrotu na rynku nieruchomości komercyjnych wyniosła 1,1 mld euro. To mniej niż w poprzednich miesiącach - łączny wolumen drugiego kwartału to 1,2 mld euro, a wartość transakcji w pierwszym kwartale roku sięgnęła 1,7 mld euro. W sumie do tej pory na nieruchomości komercyjne w Polsce wydano 4 mld euro.

Dodano, że aż 22 proc. z tej kwoty zainwestowali Węgrzy, na drugim miejscu znajdują się Chińczycy, którzy odpowiadają za jedną piątą inwestycyjnego tortu, a 10 proc. kapitału ulokowali w Polsce Czesi. Na kolejnych miejscach znajdują się Amerykanie (8 proc.), Niemcy (6 proc.) i Francuzi (5 proc.). Za 29 proc. kapitału odpowiadają inwestorzy, których pochodzenia nie da się do końca ustalić.