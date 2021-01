CD Projekt huśta indeksem WIG20

Realizacja zysków na akcjach CD Projektu pociągnęła WIG20 w dół. Analitycy wskazują na silną korelację krajowych notowań z rynkami zagranicznymi i przeważające w USA słabe nastroje.

Na zamknięciu piątkowej sesji WIG20 spadł o 2,0 proc. do 1.948,01 pkt. WIG zniżkował o 1,42 proc. do 56.978,68 pkt., mWIG40 poszedł nieznacznie w górę do 4.101,69 pkt., a sWIG80 nieznacznie stracił (o 0,03 proc.) do 16.895,54 pkt.

Po czterech dniach wzrostów CD Projektu, w ramach których kurs poszedł w górę o blisko 46 proc., w piątek doszło do silnej korekty.

CDR pociągnął WIG20 w dół, tak jak poprzednio pchał go w górę. Pozytywnie wyróżniły się KGHM (+1,7 proc.) oraz Allegro (+2,6 proc.), jednak nie zdołały przeważyć spadków.

"Na koniec miesiąca dość niespodziewanie w centrum uwagi inwestorów ponownie znalazł się CD Projekt. Po kilku dniach silnych wzrostów w piątek nastąpiła realizacja zysków. To wszystko działo się w otoczeniu braku fundamentalnych informacji ze spółki czy zmiany jej postrzegania. W ostatnim czasie warszawska giełda bardzo mocno korelowała z rynkami zagranicznymi. Tu ewidentnie przełożenie miało zamieszanie z GameStop w USA i zamykanie krótkich pozycji" - powiedział analityk BM BNP Paribas, Szymon Nowak.



Po czterech dniach wzrostów CD Projektu, w ramach których kurs poszedł w górę o blisko 46 proc., w piątek doszło do silnej korekty. Notowania twórcy "Cyberpunka 2077" zniżkowały najmocniej na GPW - o 16,38 proc., do 305,2 zł, przy obrotach sięgających 1 mld zł. Spadki wyraźnie przybrały na sile w ciągu ostatnich dwóch godzin notowań.



Nowak wyjaśnił, że znaczna część obrotów na akcjach CD Projektu generowana jest przez inwestorów instytucjonalnych. Ci z kolei zamykając pozycje krótkie, muszą najpierw odkupić z rynku akcje, co w ostatnich dniach napędzało popyt. Dodał, że rynek prawdopodobnie zauważył, że z rejestru krótkiej sprzedaży prowadzonego przez KNF zniknęło kilka pozycji, a wiążące się z tym wzrosty już się wyczerpały.



"CDR pociągnął WIG20 w dół, tak jak poprzednio pchał go w górę. Pozytywnie wyróżniły się KGHM (+1,7 proc.) oraz Allegro (+2,6 proc.), jednak nie zdołały przeważyć spadków" - dodał.



"Miesiąc kończy się tymi samymi czynnikami ryzyka dotyczącymi koronawirusa, które teraz skupiają się na tempie szczepień i kolejnych obostrzeniach. W USA pojawił się także temat handlu akcjami przez inwestorów detalicznych. Kilku brokerów zablokowało handel niektórymi akcjami, co mimo wszystko wpływa na ogólny sentyment rynku. Biorąc pod uwagę, że nowa władza w USA jest mniej pozytywnie nastawiona do rynku akcji, inwestorzy obawiają się o zwiększenie regulacji. Rynek odbiera to negatywnie" - ocenił Nowak.



Na zamknięciu piątkowej sesji WIG20 spadł o 2,0 proc. do 1.948,01 pkt. WIG zniżkował o 1,42 proc. do 56.978,68 pkt., mWIG40 poszedł nieznacznie w górę (o 0,02 proc.) do 4.101,69 pkt., a sWIG80 nieznacznie stracił (o 0,03 proc.) do 16.895,54 pkt.



W styczniu WIG20 stracił 1,8 proc., mWIG40 zwyżkował o 3,1 proc., sWIG80 poszedł w górę o 5 proc., a WIG stracił 0,1 proc.



Obroty na GPW wyniosły w piątek ok. 2.230 mln zł, z czego nieco ponad 2 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (960 mln zł) oraz KGHM (179 mln zł).