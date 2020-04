CD Projekt z nowym maksimum na giełdzie

W czwartek na warszawskim parkiecie główne indeksy zwyżkowały na zamknięciu sesji; negatywna reakcja na słabsze od oczekiwań poranne odczyty PMI w strefie euro była tylko chwilowa. CD Projekt drugą sesję z rzędu zakończył z nowym rekordem.

"Obserwujemy korektę wzrostową, ale w średnioterminowym trendzie spadkowym. Obawiam się, że bardziej prawdopodobny jest powrót do spadków niż kontynuacja fali wzrostowej" - powiedział PAP Biznes doradca inwestycyjny AXA TFI Łukasz Bugaj.

Na czwartkowym zamknięciu WIG20 zyskał 1,3 proc. do 1.626,10 pkt., WIG zwyżkował 1,5 proc. do 45.450,43 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 2,4 proc. do 3.248,97 pkt., a sWIG80 wzrósł o 1,1 proc. do 11.424,32 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 981 mln zł, z czego 753 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął sesję nieco nad kreską, a następnie zniżkował poniżej środowego zamknięcia po tym, gdy Markit opublikował odczyty kwietniowe PMI, w tym dla głównych gospodarek strefy euro. Były one zdecydowanie gorsze od konsensusu. Pogorszenie nastrojów inwestorów było krótkotrwałe, a WIG20 już ok. godz. 10 ustanowił minimum sesji i zwyżkował do końca notowań.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA panowały wzrosty. Najsilniej zwyżkowały akcje rosyjskie, indeks RTS poszedł w górę o 4,0 proc.

DAX idzie w górę o 1,2 proc. o godz. 17.20, a S&P500 rośnie 1,4 proc.

12 z 15 indeksów sektorowych wzrosło. WIG-banki był jednak najniżej od czerwca 2009 roku.

"Na notowania sektora mają wpływ dwa główne czynniki. W ostatnim czasie stopy procentowe spadły o 1 pp, co zmniejsza zdolność banków do generowania zysków. Jednocześnie część inwestorów obawia się wzrostu kosztów ryzyka kredytowego" - wskazał Łukasz Bugaj.

"Słabszy sentyment do banków jest też widoczny w Europie. Indeks EuroStoxx Banks jest niewiele powyżej poziomu z końca marca (dla porównania Stoxx Europe 600 zwyżkował w perspektywie miesiąca o kilkanaście procent - przyp.red.)" - dodał.

Kursy 17 z 20 spółek z WIG20 zwyżkowały.

PGNiG zyskał 4,1 proc. do 3,77 zł.

Prezes PGNiG Jerzy Kwieciński powiedział, że spodziewa się, iż obecne bardzo niskie ceny gazu ziemnego na rynkach nie utrzymają się dłużej i w drugiej połowie roku mogą wzrosnąć.

Play poszedł w górę o 3,9 proc. do 33,56 zł.

P4, spółka zależna Play Communications podpisała przedwstępną umowę nabycia 100 proc. udziałów w Virgin Mobile Polska za ok. 61 mln zł.

KGHM wzrósł o 2,5 proc. do 73,80 zł.

Spółka poinformowała, że sprzedaż miedzi w grupie KGHM w marcu wyniosła 57,4 tys. ton i była niższa o 10 proc. rdr. Produkcja miedzi płatnej 60,4 tys. ton wobec 60,3 tys. ton rok wcześniej.

CD Projekt drugą sesję z rzędu ustanowił maksimum historyczne, kurs gamingowej spółki po raz pierwszy przekroczył 350 zł (+2,2 proc. do 354,7 zł).

Najsilniej w WIG20 spadała cena Banku Pekao (-2,0 proc. do 50,3 zł), przy najwyższych drugą sesję z rzędu obrotach w indeksie (ok. 146 mln zł). Kurs banku był najniżej od 2009 roku.

Na szerokim rynku zwyżkowały akcje Forte (+3,5 proc. do 17,56 zł). Cena meblarskiej spółki wzrosła od początku miesiąca o ok. 57 proc.

Forte planuje od początku maja wznowić produkcję mebli przynajmniej w jednym zakładzie, powiedział PAP Biznes członek zarządu spółki Mariusz Gazda. Dodał, że firma liczy na ożywienie sprzedaży w III i IV kwartale 2020 roku, ale bez możliwości powtórzenia ubiegłorocznych poziomów.