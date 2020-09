Cechy firmy rodzinnych to szczepionka na skutki pandemii

Wyróżniki firm rodzinnych, ich wielopokoleniowość i zdolność do patrzenia na biznes w długim horyzoncie czasu, są kluczem do ich sukcesu. Takie wnioski płyną z debaty „Budowanie firmy wielopokoleniowej”, która toczyła się Katowicach w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Pandemia to wielka próba

Spojrzenie w przyszłość, czyli sukcesor

Przedstawiciele biznesu rodzinnego przytoczyli przykłady radzenia sobie z sytuacją kryzysową w I połowie 2020 r.. O sytuacji w swojej firmie Kotrak (sektor usług IT) mówiła Irena Kurdziel.- Dla mnie marzec to był czas wielkiego strachu - COVID-19 zastał wiceprezes firmy Kotrak w Wietnamie. - Mimo że z daleka, byłam cały czas w kontakcie z Jakubem Imosą, moim sukcesorem.W jej przypadku udało się zaradzić kryzysowi i spełnić naczelną wskazówkę postępowania w niebezpiecznej sytuacji: zareagować szybko. Firma postanowiła włączyć w działania ratunkowe biuro prawne, które zaczęło szukać rozmaitych rozwiązań, skupiając się głównie na bezpieczeństwie pracowników.Kotrak zatrudnia około 250 specjalistów. - W naszym przypadku udało się... Pracownicy podjęli pracę zdalną - podkreśliła Kurdziel. Przypomnijmy, że Kotrak współpracuje zdalnie z klientami w 65 krajach.Wiceprezes Kurdziel liczy, że jej firma i inne podobne przedsiębiorstwa dadzą sobie radę w nowej, ekonomicznej rzeczywistości. Podkreśliła, że przedsiębiorstwa rodzinne mają jedną wspólną cechę - są "oczkiem w głowie" jej twórców, co tylko potwierdza wcześniejsze słowa i prezes Lewandowskiej, i profesora Lipca o charakterze tych przedsiębiorstw.O ile pracę w firmie Kotrak (uslugi) udawało się szybko przenieść w zacisze domów pracowników, o tyle z produkcją sytuacja nie była już taka prosta.- Warto zrozumieć kontekst wyzwań, które są zupełnie inne w naszej branży - zauważył Adam Kenkel, prezes Werner Kenkel.Firma od 40 lat produkuje opakowania. Werner Kenkel prowadzą obecnie bracia i synowie założyciela.- Zatrudniamy 1500 pracowników - odnotował Kenkel. - Początek pandemii był dla nas bez precedensu. Mieliśmy świadomość, że - jak w każdym kryzysie - kluczowa jest dobra komunikacja, a w tym dodatkowo ochrona zdrowia; powołaliśmy zatem kilka ważnych zespołów.Te grupy koordynowały działania w ramach firmy. Kluczowe były zespół kryzysowy i zespół ds. polityki personalnej. - Przyznam, że ten drugi zespół pracował nad różnymi scenariuszami. Głównym celem było zatrzymanie wszystkich pracowników - i to się udało - pochwalił się Kenkel. Pochwalił też swój dział marketingu za to, że dobrze informował pracowników „bez wyjątku” o sytuacji.Dla Adama Kenkla kluczowa stała się komunikacja. Bo w przypadku braku informacji zwrotnej - od pracowników i innych elementów zespołu - wzmacniała się obawa o szybkość i trafność decyzji zarządu.Do podobnych wniosków doszedł prezes Jamaleksu Leszek Kaszuba. Firma prowadzi operacje cynkowania i malowania konstrukcji stalowych.- W marcu, kwietniu i maju codziennie powiadamialiśmy , co zrobiliśmy i co zamierzamy zrobić - zaznaczył. Narzędziem, którym jego przedsiębiorstwo się posłużyło, były np. zamknięte grupy na portalach społecznościowych. - Dodatkowo informowaliśmy w stołówkach i przez SMS-y lub maile - dodał Kaszuba. Celem tak intensywnej polityki informacyjnej było przeciwdziałanie dezinformacji wśród zatrudnionych.Prezes Kaszuba jest przekonany, że jego zarząd był w stanie zbudować spójność i zapewnił firmie oraz jej pracownikom szanse na przetrwanie. - Jako współwłaściciele czujemy się współpracownikami - dodał.Czytaj więcej: Hiszpanie "pokazali twarz" wobec pandemii Innym pytaniem, z jakim zdecydowano się zmierzyć w czasie debaty, była kwestia sukcesji: procesu , który wzmacnia rodzinny charakter firmy.- Firmy formalnie po sukcesji odegrały ciekawą rolę w obecnym kryzysie - zauważa Wojciech Fedoruk z BNP Paribas. - Mam za sobą kilkanaście procesów, w których wspieraliśmy klientów w czasie sukcesji. Mam wrażenie, że schodzi ona jednak na dalszy plan.Jak przekonuje, wobec pandemii część seniorów odłożyła sukcesję na bardziej spokojny czas.- Próbując oszacować wpływ pandemii na procesy sukcesji, widzę rezerwę, z jaką podchodzą do tego sukcesorzy... Mogą myśleć, że firma nie jest dla nich - mówi Wojciech Fedoruk.I przypomina, trwająca pandemia pokazała, z jakim wyzwaniem można się mierzyć przedsiębiorca. - Czasami trzeba zadłużyć się własnym majątkiem, by biznes uratować - podaje mocny przykład .Przedstawiciel BNP Paribas widzi optymistyczny akcent płynący z firm rodzinnych, dla których sukcesja przypadła właśnie na 2020 r. - Jeśli następne pokolenie przejdzie przez ten kryzys, jest to bardzo dobry prognostyk dla zarządzających firmą. Kilkanaście lat spokojnego prowadzenia biznesu nie dałoby takiego doświadczenia... Polskie firmy rodzinne wyjdą z tego kryzysu wzmocnione - jest przekonany.Dlaczego? Firmy rodzinne wyróżnia przedsiębiorczość. Dotyczy to zwłaszcza pierwszego, założycielskiego pokolenia i drugiego pokolenia następców. Dla komentującej taki stan rzeczy prezes Adrianny Lewandowskiej rodzinność i więzy łączące sukcesora z poprzednikiem ułatwiają szybkość w podejmowaniu decyzji - tak kluczową dla chwil próby.