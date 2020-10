Cena miedzi najwyższa od 2,5 roku

Cena miedzi przekroczyła w tym tygodniu 7000 dol. za tonę, osiągając najwyższy poziom od czerwca 2018 r.

Portal MetalMiner.com zwraca uwagę, że największy konsument miedzi na świecie, Chiny, wrócił do wzrostu PKB. Wczesne rozpoczęcie inwestycji infrastrukturalnych w tym kraju przyczyniło się do ożywienia gospodarczego, co z kolei zwiększyło popyt na surowiec.



Miedź ma także istotne znaczenie w kontekście rozwoju odnawialnych źródeł energii. Jest wykorzystywana w turbinach wiatrowych i podłączeniach odnawialnych źródeł do sieci. Zmieniający się miks energetyczny będzie więc solidnym wsparciem popytu na ten surowiec.

Zapotrzebowanie popłynie także z przemysłu motoryzacyjnego. Jak wskazuje Max Layton z Citicorp, samochód elektryczny zawiera średnio ponad trzy razy więcej miedzi niż samochód spalinowy. Efekt? konsumpcja miedzi w sektorze motoryzacyjnym i energetycznym wzrośnie o 2,3 miliona ton w ciągu najbliższych pięciu lat, co stanowi prawie trzy czwarte prognozowanego wzrostu popytu na świecie.



Mamy też czynnik wzrostu notowań po stronie podaży. Pandemia koronawirusa zakłóciła wytwarzanie miedzi w głównych krajach produkujących miedź, takich jak Chile. Spółka Antofagasta, jeden z kluczowych producentów miedzi na świecie poinformowała w tym tygodniu, że jej produkcja w trzecim kwartale 2020 roku spadnie o 4,6 proc.



W piątek 23 października tona miedzi jest wyceniana na 6 887 dol.