Cena miedzi w Londynie zniżkuje i zmierza do zakończenia tygodnia z 2-proc. spadkiem

Na giełdzie metali LME w Londynie spadek cen miedzi notowany jest kolejną sesję z rzędu. Miedź w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniana niżej o 0,94 proc. - po 8,881 USD za tonę - informują maklerzy.

Miedź zmierza do 2-proc. spadku w tym tygodniu. Cena metalu jest nadal na plusie w tym roku, ale nie udało mu się utrzymać powyżej 9.000 dolarów za tonę.

Na Comex w Nowym Jorku miedź kosztuje 3,9905 USD za funt i zniżkuje o 0,87 proc.

Według agencji Bloomberga, metale miały pozytywny początek tygodnia, ale przed weekendem osłabiają się, ponieważ pogorszenie sentymentu wpływa negatywnie na rynki światowe. W USA liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła do najwyższego poziomu od 2021 r.

"Na rynku wciąż istnieją znaczne różnice dotyczące przyszłej ścieżki dla podwyżek stóp procentowych Fedu, a to utrudnia sformułowanie względnie spójnego poglądu co do perspektyw dla miedzi. To również odzwierciedla niepewność co do przyszłych perspektyw gospodarczych, a utrzymująca się słabość cen ropy naftowej również wywiera pewną presję na miedź" - podał w raporcie Huatai Futures.

Według źródeł agencji Bloomberga, Stany Zjednoczone są gotowe do nałożenia ograniczeń na inwestycje w Chinach przez amerykańskie firmy.

