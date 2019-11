Cenne dziedzictwo II RP. To bardziej znane i to znane mniej

W rocznicę odzyskania niepodległości warto spojrzeć na dokonania II Rzeczpospolitej Polskiej bez idealizowania. Ówczesna Polska nie miała szans w pełni rozwinąć skrzydeł. My mamy więcej szczęścia.

Hiperproblemy

Cud Grabskiego

Cenne dziedzictwo

Przemysł to potęga

A jednak podobni...

Ale możemy też naszym przodkom pozazdrościć impetu w budowie państwowości. W tak skrajnych warunkach udało się przeprowadzić wybory do Sejmu Ustawodawczego; rozpoczął działalność trzy miesiące po odzyskaniu niepodległości (Wysoka Izba była uzupełniana posłami z wyzwalanych czy odzyskiwanych ziem aż do 1922 r.), a dziesięć dni później - 20 lutego 1919 r. - uchwalił tzw. Małą Konstytucję.Na pozór nie ma to wiele wspólnego z gospodarką, ale bez tej opoki (prowizorycznej, siłą rzeczy) państwowości nie mogłaby się ona rozwijać.Gospodarcze początki okazały się nadzwyczaj ciężkie. Zróżnicowanie struktury i poziomu gospodarki między trzema pozaborczymi terytoriami, wojna o granice, a wreszcie brak administracji skarbowej, która mogłaby zapewnić wpływy budżetowe, stawiały Polskę na trudnej pozycji.Szokujące były deficyty budżetowe. Pod koniec 1920 r. wydatki budżetu państwa stały się pięciokrotnie wyższe niż przychody, a niemal 2/3 tych wydatków pochłaniała tworząca się i walcząca na kilku frontach armia.Wojna jednak napędziła gospodarkę. Przemysł korzystał na zamówieniach rządowych, a narastająca inflacja napędzała - w krótkim okresie - koniunkturę. Płace nie nadążały za wzrostem. Spłata kredytów w miarę spadku wartości pieniądza stanowiła coraz mniejszy problem. Ale już w 1921 r. udało się na krótko ograniczyć deficyt do 150 proc., a w 1922 roku - do 94 proc.Druk pieniędzy przez Polską Krajową Kasę Pożyczkową, stanowiący główne źródło dochodów skarbu, musiał jednak w końcu doprowadzić do hiperinflacji. Na początku września 1923 r. za dolara trzeba było zapłacić 250 tys. marek polskich, dwa miesiące później - już 1,6 mln. Załamywały się finanse państwa, a kolejne kryzysy rządowe nie ułatwiały sytuacji.I tu też młode polskie państwo potrafiło działać błyskawicznie i skutecznie. W grudniu 1923 r. na czele rządu stanął. W ciągu czterech miesięcy zahamował inflację. Postawił sobie za cel zrównoważenie budżetu (redukcja wydatków i waloryzacja podatków) i zastąpienie marki polskiej złotym. Za parytet złotego przyjęto 1/31 g złota, a kurs ustalono na równi z frankiem szwajcarskim i na 5,18 zł za dolara. Marki wymieniano w stosunku 1,8 mln za złotego. Nową walutę emitował utworzony w kwietniu 1924 r. Bank Polski. Ciekawostka: był on spółką akcyjną z niewielkim udziałem kapitału państwowego.Wiosną ceny zaczęły opadać, a realne płace robotników - rosnąć. Uzdrowienie pieniądza uderzyło jednak w przemysł, pozbawiony już inflacyjnej premii eksportowej (umocnienie waluty uczyniło eksport mniej opłacalnym).Ciosem była też wojna celna z Niemcami; dotkliwa, gdyż - tu kolejne podobieństwo - nasz zachodni sąsiad był wówczas głównym partnerem handlowym Polski (43 proc. w eksporcie i 35 proc. w imporcie). Eksport węgla do Rzeszy spadł z 2,7 mln t w I połowie 1925 r. do 18 tys. ton w drugiej. Konieczne było ograniczenie wydobycia i redukcje zatrudnienia (brzmi znajomo?).Kryzys uderzył w dochody budżetowe i zwiększył wydatki, deficyt znowu zaczął rosnąć. Grabski chciał przywrócić równowagę w gospodarce przez zmniejszenie podatku majątkowego i ulgi w podatkach dla przemysłu. Nie zdążył... Bank Polski pod kierownictwemodmówił dalszych interwencji na rynku dla podtrzymania złotego. I twórca złotego podał się do dymisji, przekonując się, że niełatwo być reformatorem. Niezależnie od epoki.Można by odnieść wrażenie, że międzywojnie to okres nieustannego zmagania się z różnymi kryzysami i niepokojami społecznymi. Może... Ale nasi przodkowie pozostawili nam w spadku sporo cennych rzeczy.Najbardziej chyba niedocenianym dziedzictwem II Rzeczpospolitej jest prawo - uchwalony w 1934 r. kodeks handlowy stracił moc dopiero w 2001 r., służąc znakomicie w pierwszej dekadzie transformacji ustrojowej, co świadczy o jakości stanowionego wówczas prawa.A port w Gdyni? W Dzienniku Ustaw z 25 października 1922 r. znajdziemy ustawę o budowie liczącą 6 (!) artykułów. Gdyby nieco zmniejszyć czcionkę, zmieściłaby się na jednej stroniczce! A projekt tzw. specustawy umożliwiającej stworzenie Centralnego Portu Komunikacyjnego to 134 artykuły na 60 stronach (plus 34 strony uzasadnienia).Port w Gdyni miał dać Polsce nieskrępowany dostęp do morza (podczas wojny polsko-bolszewickiej były m.in. kłopoty z dostawami uzbrojenia poprzez port w Wolnym Mieście Gdańsku), co może stanowić odległe, ale jednak podobieństwo do współczesnych nam przedsięwzięć, zmierzających do dywersyfikacji dostaw gazu. Cel jest zbieżny: niezależność, brak dyktatu monopolisty.W 1938 r. w gdyńskim porcie przeładowano 8,7 mln ton - nieco więcej niż, przyznajmy, w nie najlepszym roku 2000. Dziś przeładunki są już dwukrotnie większe.Budowa Gdyni miała wpływ nie tylko na rozwój gospodarki morskiej, ale i na reorientację polskiej ekonomii: do 1938 r. aż 80 proc. polskiego eksportu i 65 proc. importu transportowano drogą morską. Gdynia stała się polskim oknem na świat także w innym znaczeniu - przez ten port przechodziła znaczna część przedwojennej polskiej emigracji. Łącznie w latach 1918-38 wyjechało z Polski - tu znów analogie - ponad 2 mln osób (1,25 mln do krajów europejskich, a 796 tys. za ocean).Także hasło industrializacji Polski (dzisiaj z przedrostkiem re-) nie jest nowe. Realizował je z powodzeniem. Po przewrocie majowym znacznie przyspieszył budowę Gdyni, a w 1936 r. wcielił w życie plan inwestycyjny, którego głównym elementem był zlokalizowany w widłach Wisły, Dunajca i Sanu Centralny Okręg Przemysłowy.Ów projekt miał zapewnić Polsce uzbrojenie, ale i być impulsem rozwojowym dla rolniczych, niebogatych regionów. "Cele nasze są następujące: zabezpieczyć i utrwalić pokój, pogłębić, zjednoczyć i rozszerzyć Polskę gospodarczo i społecznie - tak, by mogła zabezpieczyć pracę dla ludzi i udźwignąć poważne koszty, które z tej przebudowy powstaną" - mówił w lutym 1937 r. w Sejmie Kwiatkowski, wówczas wicepremier i minister skarbu. Znaczna część powstałych wówczas zakładów działa do dziś.Podczas inwestycji w COP rzucało się w oczy, charakterystyczne dla II RP, "olimpijskie tempo". 20 marca 1937 r. pod ciosami drwali padło pierwsze drzewo przy przygotowywaniu terenu na budowie kombinatu metalurgicznego Stalowa Wola, a niespełna rok później w niedokończonej fabryce już wyprodukowano pierwsze działo... Zakończeniu ambitnego projektu COP-u stanęła na przeszkodzie wojna.Aby jednak nie popadać zbytnio w sentymentalny nastrój, wspomnijmy i o cieniach II RP, skoncentrujmy się zwłaszcza na jednym (i tu podobieństwa między dawnymi i nowymi czasy są uderzające). Były i afery - dojlidzka, żyrardowska. Zatrzymajmy się przy tej ostatniej - z 1923 r. Oto sprzedano zakłady lniarskie w Żyrardowie grupie Boussaca bez uprzedniej waloryzacji poniesionych nakładów inwestycyjnych (dziś byłaby mowa o "wyprzedaży majątku za bezcen"), co było istotne w warunkach szalejącej wówczas hiperinflacji. Konsekwencją było doprowadzenie zakładów do upadku poprzez wykazywanie fikcyjnych strat (unikanie podatków) i wreszcie zakup we Francji surowców po zawyżonych cenach (wyprowadzanie zysków).Była i afera Francopolu, która to firma zobowiązała się dostarczyć Polsce 2650 samolotów i 5300 przeznaczonych do nich silników (bylibyśmy wówczas największą potęgą lotniczą w Europie). Polska płaciła, Francopol zarabiał, a samolotów, fabryki i konstruktorów nie było.Przez minione stulecie świat zmienił się nie do poznania. Przeszliśmy w początki fazy Przemysłu 4.0. Świat, a wraz z nim i Polska, przeżyły parę zwrotów w ekonomii i gospodarczej praktyce. Zmieniało się podejście do protekcjonizmu i globalizacji, obserwowaliśmy przypływy i odpływy liberalizmu.I być może, przy okazji pisania podobnego artykułu (ciekawe, na jakim urządzeniu), na 200-lecie odzyskania niepodległości nasz praprawnuczek dziennikarz (będzie jeszcze taki zawód?), pisząc o III RP, pacnie się w czoło, mówiąc: "O rety, to zupełnie tak jak teraz, w naszej VII RP"...