Cenne znalezisko archeologów z Izraela

Brązową, rzymską monetę sprzed 1877 lat, z symbolem zodiaku Raka i boginią Księżyca, odkryła na plaży Carmel w Hajfie (Izrael) grupa archeologów z Antiquities Authority, której przewodził Jacob Sharvit.

Natrafiono na nią przypadkowo, podczas przeglądu obszaru przeznaczonego do znalezienia antyków i uratowania ich przed degradacją.

To nie jest najstarsza odkryta moneta z czasów rzymskich, wyjaśnia Jerusalem Post. Monety z okresu powstania zbrojnego Bar Kochby (lata 132-135 n.e.) zostały znalezione w Jerozolimie dwa lata temu. Jednak moneta ta została znaleziona w wodzie, jest w wyjątkowo dobrym stanie, a jej ryciny „rzucają dużo światła na jej pochodzenie i to, co ma przedstawiać".

Po jednej stronie na monecie znajduje się wizerunek cesarza rzymskiego Antoninusa Piusa (138-161 n.e.), uważanego przez historyków za jednego z pięciu „dobrych cesarzy” (obok Nerwy, Trajana, Hadriana i Marka Aureliusza), którzy przewodzili złotemu wiekowi Rzymu - Pax Romana. Dobrze zachowany rysunek wskazuje, że moneta została wybita w ósmym roku panowania Antoninusa Piusa, czyli 1877 lat temu.

Druga strona zawierała rysunek: kraba - znaku zodiaku Raka (co uważane jest za część serii monet z symbolami zodiaku) i bogini Księżyca - Luny. Jej wizerunek na monecie z cesarzem miał być kojarzony z jego boską postacią.

Luna była również ważna dla Imperium Rzymskiego z innego powodu. Była to ta bogini, również z bogiem słońca Solem, która była używana przez imperium do reprezentowania rzymskiego panowania nad światem, a także gwarancji pokoju.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl